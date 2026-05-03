Afyonkarahisar'da feci kaza: Alev alan otomobil içerisinde hayatını kaybetti

00:403/05/2026, Pazar
DHA
Bariyere çarpan otomobil alev alarak yanmaya başladı.
Afyonkarahisar’da çelik bariyere çarpan otomobilin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Başağaç rampasında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç refüje savrulduktan sonra yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta sürücünün yaşamını yitirdiği, yaralının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde refüjdeki çelik bariyere çarparak alev alıp, yanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Başağaç rampasında meydana geldi. M.T.'nin (41) kontrolünü kaybettiği 26 TR 005 plakalı otomobil, refüjdeki çelik bariyere çarptı. Kaza sonrası alev alarak yanan aracı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Kazada otomobil sürücüsü M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, beraberindeki yaralı G.Ç. (30) ise ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan G.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



