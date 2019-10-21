Gündem Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti
MERSİN

Mersin haberleri: ​Piknikçiler ağaç kovuğunda ateş yaktı!

Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

Mersin’in Erdemli ilçesinde sorumsuz piknikçilerin kovuğuna ateş yaktığı ağaca orman ekipleri müdahale etti. Piknikçilerin akıl almaz sorumsuzluğu ekiplere pes dedirtti. Yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgede konuşlu arazöz ekibi geldi. Ateşi söndüren ekip ağacı yanmaktan kurtardı.

Haber Merkezi IHA
Gelen ekiplerin ateşi söndürmesiyle ağaç yanmaktan kurtarıldı.
Gelen ekiplerin ateşi söndürmesiyle ağaç yanmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağılı Kösbucağı Mahallesi Borunbaşı mevkisindeki piknik alanında yaşandı.

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Birçok kez yıldırım düşmesi sonucu dalları kopan buna rağmen kurumayan asırlık çınar ağacı bu kez sorumsuz piknikçilerin hedefi oldu.

Yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye ekipler geldi.

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Ağaç yanmaktan kurtarıldı

İddiaya göre, piknikçiler ağacın kovuğunda ateş yakarak piknik yerinden ayrıldı. Yükselen dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgede konuşlu arazöz ekibi ağaç kovuğundaki ateşe müdahalede bulunarak, ağacı yanmaktan kurtardı.

Köylüler ve ekipler ise pes dedirten sorumsuzluğa tepki gösterdi.

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