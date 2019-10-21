Ağaç kovuğunda ateş yakan piknikçiler pes dedirtti

Gündem

Akar'ın kimyasal silah açıklaması: TSK'nın envanterinde yoktur

Kayseri'de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı. Gerekirse 'kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dedik kestik" ifadesini kullandı. Kimyasal silah ile ilgili açıklamalarda bulunan Akar, "Kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla kara propaganda yaptılar. Arkadaşlarımız iyi çalışarak bu sahtekarlıkları ortaya çıkardılar. Biz yasaklanan hiçbir mühimmatı kullanmadık. Zaten bu mühimmatlar TSK'nın envanterinde yoktur" dedi.