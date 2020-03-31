Ağrı - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama: Alevler 40 metreye yükseldi

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğal gaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi.

DHA Türkiye-İran doğal gaz boru hattında patlama oldu.

Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğal gaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü. Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı.

DHA Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğal gaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğal gaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

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