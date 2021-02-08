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POLİTİKA

Ağrı Belediye Başkanı Sayan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek

Ağrı Belediye Başkanı Sayan 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerine destek amacıyla ilkbaharda 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Savcı Sayan
Savcı Sayan

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemini her zaman desteklediklerini söyledi.

AK Parti'li gençlerin Diyarbakır annelerinin dizinin dibinde onlarla birlikte ağlaması ve Ağrı'da evladını teröre kurban vermiş annelerin yanında olması gerektiğini belirten Sayan şöyle konuştu:

"Biz bunu başlatacağız. Ben AK Parti Ağrı Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed İkbal Gülçin'e güveniyorum. Onunla, il başkanımızla, merkez ilçelerimizle, belediye başkanlarımızla ve burada bütün gençlik kollarımızla, biz yarından sonra büyük bir seferberlik başlatacağız. Bu işi Ağrı’dan başlatalım, model olalım."

HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
OYNAT 03:53
HDP önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin belgeseli çekildi
Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 1'inci yılında 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin nöbetinin ise devam etmesi belgesele konu oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) evlatları için HDP ve PKK'ya karşı direnen ailelerin belgeselini çekti.


Diyarbakır annelerini ziyaret


Daha önce Ağrılı 200 anne ile Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini anımsatan Sayan şunları kaydetti:

"Bu sefer 2 bin kişiyle yürüyerek Diyarbakır’a gideceğiz. Yürüyerek gideceğiz. Türkiye’ye bunu göstereceğiz. Kılıçdaroğlu dış güçlerin baskısıyla 500 kilometre yürüyor da Ağrı’dan 2 bin kişi Diyarbakır anneleri için yürüyemez mi? Yürür, ben buna eminim. Yürüyeceğiz. Bakın buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. İlkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte İl Başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanımız ve kadın kolları başkanımızla birlikte 2 bin kişiyle Ağrı’dan yola çıkarak, 450 kilometreyi yürüyerek Diyarbakır annelerinin dizinin dibine gideceğiz ve haykıracağız diyeceğiz ki 'Terörü bitirmeye Ağrı’dan başlıyoruz'. Ondan sonra siz görün bu memleket tadından yenmez.”

Bakan Soylu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret: Bu milleti birbirinden ayırmaya kimsenin gücü yetmez
OYNAT 02:00
Bakan Soylu'dan evlat nöbetindeki ailelere ziyaret: Bu milleti birbirinden ayırmaya kimsenin gücü yetmez
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Bakan Soylu buradaki konuşmasında, 'O kadar büyük bir iş yapıyorsunuz ki, bugün bunun farkındayız. Bu terör örgütü sona erdiği zaman bu listenin başına konulacak insanlar sizlersiniz. Diyecekler ki Allah bunlardan razı olsun. Onların sayesinde terör örgütünün ve bu terör örgütüyle özdeşi olan siyasi parti HDP'nin istismarları sona ermiştir. Yalanları foyaları ortaya çıkmıştır. Maskeleri foyaları bir bir ortaya dökülmüştür. Bunu inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Çocukları alıp annelerin kucağından ki onların en çok duyduğu yaşlarda bu terör örgütüne katanlara soracak hesabımızı soracağız, soruyoruz hiç merak etmeyin' dedi.


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