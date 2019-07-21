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AĞRI

Ağrı'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Metina'da PKK'ın mevzileri imha edildi

PKK'ya havadan bombardıman: 2 terörist etkisizleştirildi

Ağrı bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: METİNA'DA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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