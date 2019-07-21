PKK'ya havadan bombardıman: 2 terörist etkisizleştirildi

Ağrı'da icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
HAVA DESTEKLİ OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ağrı bölgesinde hava destekli operasyonların icra edildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: METİNA'DA TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.