Gündem Ağrıda öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı
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Ağrı son dakika haber: Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Ağrı'da öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

AA
Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öğretmenleri Eleşkirt merkezden Toprakkale köyüne götüren Özkan Tekin idaresindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü ile Mollasüleyman köyünden ilçeye giden Ercan Yıldız'ın (39) kullandığı 04 AE 525 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 23 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve vatandaşların yardımıyla yaralılar Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu öne sürüldü.

Öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı
FOTOĞRAF 6
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Alınan bilgiye göre, Eleşkirt'in Mollasüleyman Köyü mevkiinde içerisinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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Kaza mahallinde ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Öğretmenleri taşıyan servis kaza yaptı: 23 yaralı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
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