Ağrı’daki Antarktika: Mayısta karlı manzaralar

Ağrı’da bulunan yüksek rakımlı Balık Gölü, mayıs ayında buzla kaplı yüzeyi ve karlı dağ görüntüsüyle “Antarktika”yı aratmıyor. Yılın yarısı buzla kaplı olan doğa harikası gölün yüzeyi mayıs ayında da çözülmeyince ortaya güzel görüntüler çıktı. Önceki yıllarda nisan ayının başlarında buzları eriyen göl, çevresindeki karlı dağlarla kıştan kalma manzaralar sunuyor.