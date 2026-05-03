Ağrı’daki Antarktika: Mayısta karlı manzaralar

Buzları eriyen göl, çevresindeki karlı dağlarla kıştan kalma manzaralar sunuyor.
Hava sıcaklıkları düşünce Kocaeli, Karabük, Bolu ve Sivas’ın yüksek kesimleri mayıs ayında kar yağışı gördü. Ağrı’da 2.241 metre rakımdaki Balık Gölü ise buzla kaplı yüzeyi ve karlı dağ görüntüsüyle Antarktika’yı andırıyor.
Ağrı’da bulunan yüksek rakımlı Balık Gölü, mayıs ayında buzla kaplı yüzeyi ve karlı dağ görüntüsüyle “Antarktika”yı aratmıyor. Yılın yarısı buzla kaplı olan doğa harikası gölün yüzeyi mayıs ayında da çözülmeyince ortaya güzel görüntüler çıktı. Önceki yıllarda nisan ayının başlarında buzları eriyen göl, çevresindeki karlı dağlarla kıştan kalma manzaralar sunuyor.
