Hatay haberleri: Ahırını su basan besici koyunlarıyla destek istedi! Ahırını su basan besici koyunlarıyla destek istedi: Çadır verilene kadar AFAD’ın önünde bekleyecek Hatay’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi’nde besici Mustafa Kaplan “Biz kendi imkanlarımızla evimizi, ahırımızı boşalttık. Bizim sorunumuz sadece hayvanlarımızın barınacak yere ihtiyacı var. Hayvanlarımın ölmesini istemiyorum” dedi. Kaplan, kendisine koyunlarının barınabileceği çadır verilene kadar AFAD’ın önünde bekleyeceğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi 07 Ocak 2020, 17:44 Son Güncelleme: 07 Ocak 2020, 17:45 İHA