Ahmet Şık'tan bir kalkışma çağrısı daha: Bu iş yasayla seçimle olacak değil

Eski HDP'li Ahmet Şık, İstanbul bağımsız milletvekili iken darbe imalı eylem çağrısı yapmıştı. "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen Şık, "Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlara "sokağa çıkın" diye seslendi

Şu an TİP milletvekili olan Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısında bulundu. HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yapan Şık, vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

Şık, "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etti.

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"Bu iş yasayla seçimle olacak değil"

Şık ayrıca katıldığı bir yayında da benzer ifadeler kullandı. "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" dedi.

OYNAT 00:54 Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse "Seçimle gidiyorlar" sayıklamasının peşinden gitmesin artık Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.' BiP'te paylaş

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GÜNDEM 'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma