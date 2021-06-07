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POLİTİKA

Ahmet Şık'tan bir kalkışma çağrısı daha: Bu iş yasayla seçimle olacak değil

Daha önce "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısı yaptı. HDP'li Ali Kenanoğlu ile birlikte Kadıköy'de eylem yapan Şık, "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" dedi. Şık, katıldığı bir yayında da "Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Şıktan bir kalkışma çağrısı daha: Bu iş yasayla seçimle olacak değil
Ahmet Şık

Eski HDP'li Ahmet Şık, İstanbul bağımsız milletvekili iken darbe imalı eylem çağrısı yapmıştı. "Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık" diyen Şık, "Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlara "sokağa çıkın" diye seslendi

Şu an TİP milletvekili olan Ahmet Şık, bir kez daha kalkışma çağrısında bulundu. HDP'li Ali Kenanoğlu'yla Kadıköy'de eylem yapan Şık, vatandaşlara "Hepiniz sokağa çıkmalısınız" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

Şık, "Recep Tayyip Erdoğan sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız" diyerek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tehdit etti.

HDP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
OYNAT 00:44
HDP'li Şık'tan skandal sözler: Devleti yıkmamız lazım
HDP'li Ahmet Şık katıldığı Medyascope yayınında skandal ifadeler kullandı. HDP'li Şık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması için çağrı yaparak 'Bu devleti yıkmamız lazım' ifadelerini kullandı. Şık'ın sözleri büyük tepki topladı.

"Bu iş yasayla seçimle olacak değil"

Şık ayrıca katıldığı bir yayında da benzer ifadeler kullandı. "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" dedi.

Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse
OYNAT 00:54
Eski HDP'li vekil Ahmet Şık: Kimse "Seçimle gidiyorlar" sayıklamasının peşinden gitmesin artık
Eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tan darbe imalı eylem çağrısı: Kimse 'Seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli.'

'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma
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'Kalkışma' çağrısı yapan Ahmet Şık hakkında soruşturma

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