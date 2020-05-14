Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ahmet Türkten Sırrı Süreyyaya işbirliğini itiraf ettin eleştirisi Siyasette saklı kalması gereken şeyler vardır
POLİTİKA

Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya’ya 'işbirliğini itiraf ettin' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gereken şeyler vardır

HDP'li Önder tarafından ortaya atılan ve Millet İttifakı'nda krize neden olan "İYİ Parti HDP'ye danışmak için aracı gönderdi" çıkışıyla ilgili HDP'li Ahmet Türk ilginç bir yorumda bulundu. Türk, "Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
HDP'li Sırrı Süreyya Önder (solda) ve HDP'li Ahmet Türk (sağda).
HDP'li Sırrı Süreyya Önder (solda) ve HDP'li Ahmet Türk (sağda).

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, daha önce "Kürt siyasal hareketinin temsilcisi" ilan ettiği HDP ile ilgili görüşünü değiştirerek "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaptı.

İttifakı artık gizlemeyelim
GÜNDEM
İttifakı artık gizlemeyelim

'Kiminle çalışalım diye sordular'

Akşener'e cevap HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder'in "Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
GÜNDEM
İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Saklı kalması gereken şeyler vardır

Krize ilişkin konuşan HDP'li Ahmet Türk, söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamayı (Sırrı Süreyya Önder’in açıklaması) hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır.

İyi Parti eriyor
GÜNDEM
İyi Parti eriyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

Bundan dolayı rahatsızım

Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim.

HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
OYNAT 00:00
HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.'

Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
OYNAT 00:00
Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi.


Abone Ol Google News
İşbirliğini itiraf ettin Sırrı!

İşbirliğini itiraf ettin Sırrı!

HDP'li Türk'ten Önder'e "İYİ Parti'den aracı geldi" eleştirisi.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama.
1,5 milyon test yapıldı

1,5 milyon
test yapıldı

Bakan Koca, son verileri paylaştı.
Hainleri lanetliyorum

Hainleri lanetliyorum

​Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama.
Bir günde<br>7 bin kişi öldü

Bir günde
7 bin kişi öldü

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Tarlada yakalandılar

Tarlada yakalandılar

​Koronavirüs yasağını delenler jandarmadan kaçamadı.

Yeni Yüzyılın Türküsü

Yeni Yüzyılın Türküsü

​Fatih'in Akıncılarından Göklerdeki Bayraktarlara.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Survivor<br>ekibi karantinada

Survivor
ekibi karantinada

​Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu.

Durma noktasında!

Durma noktasında!

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere çıktı.
Filipinler<br>satın alacak

Filipinler
satın alacak

​TSK'nın gücüne güç katan helikopterlere yoğun ilgi.
30 ev<br>karantinaya alındı

30 ev
karantinaya alındı

Taziyeye giden kadın koronavirüs bulaştırdı.
MİT'ten PKK'ya ağır darbe

MİT'ten PKK'ya ağır darbe

​PKK'nın sözde Mahmur yöneticisi Galya Bekir öldürüldü.
Hain saldırıya çok sert tepki

Hain saldırıya çok sert tepki

Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.