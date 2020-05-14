Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya’ya 'işbirliğini itiraf ettin' eleştirisi: Siyasette saklı kalması gereken şeyler vardır

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, daha önce "Kürt siyasal hareketinin temsilcisi" ilan ettiği HDP ile ilgili görüşünü değiştirerek "Onları Kandil'in yanında konumlandırıyoruz" çıkışı Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaptı.

GÜNDEM İttifakı artık gizlemeyelim

'Kiminle çalışalım diye sordular'

Akşener'e cevap HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder'in "Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran, aracı gönderen İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GÜNDEM İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

Saklı kalması gereken şeyler vardır

Krize ilişkin konuşan HDP'li Ahmet Türk, söz konusu aracıya şahit olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamayı (Sırrı Süreyya Önder’in açıklaması) hayretle karşıladım. Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır.

GÜNDEM İyi Parti eriyor

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

Bundan dolayı rahatsızım

Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim.

OYNAT 00:00 HDP'li Önder: Düne kadar bize 'Kiminle çalışalım' diye soran İYİ Parti bugün saygısızlık yapamaz HDP'li Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Bizim gözümüzde HDP, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Kandil'in yanında konumlandırıyoruz' sözlerine cevap verdi. Medyascope'ye konuşan Önder şu ifadeleri kullandı: Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kast ediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır.' BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Akşener HDP söylemini değiştirdi: HDP PKK'nın uzantısıdır İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı'nda krize neden olacak bir çıkış yaptı. Akşener, ittifakın gizli üyesi HDP hakkında Haber Global TV'de kendisine yöneltilen 'İYİ Parti HDP'yi nasıl konumlandırıyor' sorusuna 'HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz' cevabını verdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



