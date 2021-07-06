Aile Bakanı Derya Yanık: Çizimler Elmalı'daki istismar davasına ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de katıldığı programda, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

"Bakanlık olarak olaya müdahil olduk"

İddialara konu süreci hukuki ve sosyal destek olmak üzere iki yönlü yürüttüklerini belirten Bakan Yanık, "Hukuki süreç kapsamında davaya müdahiliz. Sosyal destek tarafına baktığımızda, olay ilk babaanne tarafından 5 Mayıs 2020'de Çocuk İzlem Merkezi'ne bir şikayet olarak geldi ve Bakanlık olarak ertesi gün olaya müdahil olduk. O tarihten itibaren Bakanlığımız bu olayın tarafı" dedi.

"Paylaşılanlar istismar davasına ait değil

Çocukların devlet koruması altında olduğunu anımsatan Yanık, davayla ilgili paylaşılanlarda dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Davayla ilgili olduğu öne sürülen birtakım ses kayıtları, yazışmalar ve çizimlerin dava dosyasına ait olmadığını söyledi.

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"Kamuoyunu kışkırtan dezenformasyonlar var"

Bakan Yanık, "Bu dosyanın kendi delilleri ayrıca var. Ortada ciddi bir dezenformasyon yürüyor. Biz konuyu birebir takip ediyoruz. Davayı da takip ediyoruz. Bir şekilde kamuoyu duyarlılığını harekete geçiren, kışkırtan birtakım dezenformasyonlar da var. Kamuoyunun birtakım noktalarda önüne sunulan bilgilerin gerçekliğini sorgulamasını da ben özellikle salık veriyorum" ifadelerini kullandı.

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