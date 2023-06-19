Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ülke tarihine geçen nişan: Rozeti Cezayir Cumhurbaşkanı taktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'de ülke tarihine geçen bir nişana layık görüldü. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'nin takdim ettiği Brinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı, ülkede bir Bürükelçiye ilk defa verilmiş olmasıyla birlikte tarihe geçti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tebboune'ye teşekkür eden Göktaş, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçiye ilk defa verilmiş olan “Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı”na layık görülmek büyük bir onur. Görevimiz süresince göstermiş oldukları destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.