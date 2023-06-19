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Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ülke tarihine geçen nişan: Rozeti Cezayir Cumhurbaşkanı taktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Cezayir'de ülke tarihine geçen bir nişana layık görüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'ye teşekkürlerini ileten Göktaş, "Ülke tarihinde bir Büyükelçiye ilk defa verilmiş olan “Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı”na layık görülmek büyük bir onur" şeklinde konuştu.

19:59 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdelmadjid Tebboune tarafından, “Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı" takıldı.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Abdelmadjid Tebboune tarafından, “Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı" takıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'de ülke tarihine geçen bir nişana layık görüldü. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'nin takdim ettiği Brinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı, ülkede bir Bürükelçiye ilk defa verilmiş olmasıyla birlikte tarihe geçti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tebboune'ye teşekkür eden Göktaş, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından, ülke tarihinde bir Büyükelçiye ilk defa verilmiş olan “Birinci Derece Djadir Ulusal Liyakat Nişanı”na layık görülmek büyük bir onur. Görevimiz süresince göstermiş oldukları destek için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.




#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile Bakanı
#Cezayir
#Abdelmadjid Tebboune
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