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POLİTİKA

Aile Bakanı Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık

Aile Bakanı Selçuk: Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunması için yeni önlemler aldıklarını bildirdi. Selçuk "Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıklama yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıklama yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlara yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2'nin hazırlanarak tüm illere gönderildiğini kaydetti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 7 Ocak 2020'den bu yana gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuk, "Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık." ifadesini kullandı.

Çalışanlara Kovid-19 testi yapılıyor

Yeni Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'ne göre, 14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele, Kovid-19 testi yapılması isteniyor.

Çalışanlar, "Kovid-19 riski yoktur" ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve "Tekrar Kullanılamaz" anlamına gelen "NR" işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda.

Genel Müdürlüğün hazırladığı rehberde, kuruluşlarda kalanların gıda tüketiminde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi isteniyor.

Özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere, yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak. Kuruluşlara açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilecek. Kuruluşlara dışarıdan yemek, meyve siparişi verilemeyecek.

Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.

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Aileleriyle görüntülü konuşuyorlar

Rehberde, kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık görüntülü cep telefonundan görüştürülmesi de istendi.

Öte yandan, ilk rehberde açıklanan Sosyal İzolasyon Odaları, Sosyal İzolasyon Katları ve Sosyal İzolasyon Binaları gibi tanımlamalar, ikinci rehberde de yinelendi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilk hazırladığı rehberde, ilk olarak, herhangi bir kuruluşta, Kovid-19 şüphesiyle bir vakanın hastaneye sevk edilmesi durumunda, ilgili yerin Riskli Kuruluş olarak ilan edilmesiyle birçok karar uygulamaya konulmuştu.

Bu kapsamda yaşlı ve engellilerin, korunmaları için Sosyal İzolasyon Odaları oluşturuldu. Yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılması planlanan kuruluşlar da birer Sosyal İzolasyon Kuruluşu olarak dizayn edildi ve gerektiğinde devreye alınması kararlaştırıldı. Ayrıca ikinci rehberle herhangi bir nedenle hastaneye yatan yaşlı/engelli, taburcu edilmesinden sonra 14 gün boyunca karantinaya alınması gerektiği vurgulandı.

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Tek kişilik odalarda kalıyorlar

  • Kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi. Mümkün olmaması durumunda, kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi. Takip çizelgeleri yardımıyla belirtilen saatlerde yaşlıların ateş, nabız, öksürük şikayeti ve solunum sayısı takipleri yapılmaya devam ediliyor.

Temas takibi rehberine uygun hareket ediliyor

Kuruluşlarda, Sağlık Bakanlığının yayımladığı "Temas Takibi Rehberi" de devreye girmişti. Görev yapan personelde, hastalık şüphesinin bulunması durumunda diğer çalışanlardan izole ediliyor. Görevliye Kovid-19 pozitif tanısının konulması halinde, 14 günlük karantinaya alınması zorunluluğu uygulanıyor.

Takibi yapılan, engelli ve yaşlılarda da Kovid-19 semptomlarının tespit edilmesi halinde, diğer sakinlerden izole ediliyor. Muhtemel bir vaka sonrasında ise kuruluş tam karantinaya alınıyor.

Bakanlık ayrıca tüm kuruluşlarda, "buluntu", "terk" gibi acil vakalara ayrı bir binada bakım hizmeti verilmesi için düzenleme yapmış, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçları da SGK'nin geri ödeme listesine almıştı.

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