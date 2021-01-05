Aile Bakanı Selçuk'dan şehit Eren Bülbül’ün kabrine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığı ile ilgili bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Trabzon’a geldi.

Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu.

Kabri başında dua edildi

Bakan Selçuk ve beraberindekiler Şehit Eren'in kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Bakan Selçuk daha sonra Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü evinde ziyaret etti.



