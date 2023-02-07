Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar hakkında açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için ALO 183 hattına, kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabileceğini bildirdi.
22:53 . 7/02/2023 Salı
DHA
Arşiv
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde yakınlarına ulaşılamayan çocuklar ile ilgili nasıl bir yol izlenildiğini anlatılarak,
"İlk olarak çocuk ile alakalı tutanak düzenlenerek çocuğun bulunduğu yer bilgisi kayıt altına alınıyor. Çocuk kendini ifade edebilecek durumdaysa; kendisi ve ailesi ile ilgili her bilgi ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Çocuğun kardeşinin olması halinde mutlak suretle bir arada tutulmaları ve kayıtların her çocuk özelinde tutulması sağlanıyor. Çocuklara ilişkin bütün kayıtlar dijital ve fiziksel ortamda kayıt altına alınıyor. Çocuklar daha sonra kuruluşlarımıza yerleştiriliyor"
denildi.
Öte yandan, vatandaşların deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar için ALO 183 hattına, kolluk kuvvetlerine ya da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabileceği bildirildi.
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