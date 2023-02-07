Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar hakkında açıklama

"İlk olarak çocuk ile alakalı tutanak düzenlenerek çocuğun bulunduğu yer bilgisi kayıt altına alınıyor. Çocuk kendini ifade edebilecek durumdaysa; kendisi ve ailesi ile ilgili her bilgi ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınıyor. Çocuğun kardeşinin olması halinde mutlak suretle bir arada tutulmaları ve kayıtların her çocuk özelinde tutulması sağlanıyor. Çocuklara ilişkin bütün kayıtlar dijital ve fiziksel ortamda kayıt altına alınıyor. Çocuklar daha sonra kuruluşlarımıza yerleştiriliyor"