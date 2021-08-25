Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sel bölgesine 10 milyon TL ek kaynak Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz." dedi

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 18:22 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 18:56 DHA