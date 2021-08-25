Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sel bölgesine 10 milyon TL ek kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Yanık, paylaşımının devamında bölgeye 10 milyon TL daha kaynak aktarıldığını ve Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, sel bölgesine ise 50 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.
Bakan Yanık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35.000.000 TL, bölgeye ise toplam 50.000.000 TL kaynak aktarmış olduk."