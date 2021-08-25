Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu Sel bölgesine 10 milyon TL ek kaynak
KASTAMONU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sel bölgesine 10 milyon TL ek kaynak

Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz." dedi

Haber Merkezi DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Sel bölgesine 10 milyon TL ek kaynak
Kastamonu'daki sel felaketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Yanık, paylaşımının devamında bölgeye 10 milyon TL daha kaynak aktarıldığını ve Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, sel bölgesine ise 50 milyon TL kaynak aktarıldığını belirtti.

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Bakan Yanık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35.000.000 TL, bölgeye ise toplam 50.000.000 TL kaynak aktarmış olduk."

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