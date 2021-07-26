Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvindeki sel felaketi için 5 milyon TLlik kaynak
POLİTİKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Artvin'deki sel felaketi sonrası temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon TL'lik kaynak aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvindeki sel felaketi için 5 milyon TLlik kaynak
Artvin

Şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan sel felaketlerinin yaraları sarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'de temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon TL aktarıldığını açıkladı.

BAKAN YANIK DUYURDU

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yanık, "Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği
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Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.
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Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.
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Sel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.
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500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor.
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İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor.
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Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
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Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.
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Artvin'de komandoların da katıldığı sel seferberliği
Artvin'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor.

Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor: Kayıp üç kişi aranıyor
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Doğu Karadeniz’de Rize ve Artvin, sel ve heyelanlarla mücadele ediyor.
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Rize’de 14 Temmuz’da 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogramlık yağışının ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 6 kişi yaşamını yitirdi, sele kapılan 2 kişi kayboldu.
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Artvin'de de 22 Temmuz’da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu.
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Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi’de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.
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Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi.
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İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.
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SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR <br><br> Sel afetinin vurduğu Arhavi'de yapılan hasar tespit çalışmaları ile 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. 253 bina, 1144 bağımsız bölüm ile 44 konut ise sel ve heyelanlardan etkilenerek hasar aldı. İlçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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Arhavi’de balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan hummalı temizlik çalışması sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar ise su tankerleri ile yıkanıyor.
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KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR <br><br> Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan, iki bölgede toplam 500 kişilik ekiple aranıyor.
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Güneysu ilçesi Ballı Dere’de Erzurum, Samsun ve Balıkesir’den takviye gelen AFAD ekipleri, dere yatağında zor şartlarda aramalarını sürdürüyor. Dalgıçlar, yer yer insan boyunu aşan derede, akıntına rağmen her taşın altını didik didik arıyor. Ekipler, iz takip köpeklerinin de eşlik ettiği çalışmalarla bölgede kayıplara dair ize ulaşmaya çalışıyor.
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Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Title
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor, kayıp 3 kişi aranıyor
Rize ve Artvin’de selin izleri siliniyor: Kayıp üç kişi aranıyor
Rize ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın yapının yıkıldığı, bin 500'e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. İki kentte 4 bini aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor, alt ve üst yapılar yenileniyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Rize'de iki, Artvin'de selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.


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