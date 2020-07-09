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Gündem Aileler direniyor, PKKda çözülmeler devam ediyor Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
POLİTİKA

Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, 9 ay önce kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı. Evladına kavuşan ailelerin sayısı 14'e yükseldi.

Haber Merkezi AA İHA
Buluşmada gözyaşları sel oldu.
Buluşmada gözyaşları sel oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelerek 3 Mart'ta oturma eylemine katılan Ertaş ailesinin, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla evlat hasreti son buldu. Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına teslim olan Ramazan Ertaş (20), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babası ve kız kardeşleriyle buluşturuldu.

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
OYNAT 00:59
Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.

HDP'ye dava açıyor: Evlat nöbeti tutan baba HDP'ye 2 milyon liralık tazminat davası açacak
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HDP'ye dava açıyor: Evlat nöbeti tutan baba HDP'ye 2 milyon liralık tazminat davası açacak
  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Ertaş, 8 aylık hasretin ardından evladına sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, babası ve kardeşleri Ramazan'ı bağrına bastı.
Baba Ertaş, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, "Allah devletimizden razı olsun İnşallah diğer aileler de evladına kavuşur." dedi.

İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu
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İçişleri Bakanlığı: HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 280’inci gününde
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 280’inci gününde

Evladına kavuşan aile sayısı 14'e yükseldi

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu, Hüsniye Kaya kızı, babaanne Halime Kadran torunu, baba Metin Açan oğlu, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları, anne Gevriye Ayhan kızı, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu, anne Cahide Alkan oğlu, anne Şahize Altınkaynak kızı, güvenlik güçlerine teslim olan Haşim Açar ve Tekoşin Açar da 6 yıllık hasretin ardından ailelerine kavuşmuştu.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.

  • Ramazan Ertaş'ın da önceki gün güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 14'e yükseldi.

Üç yüz gündür nöbette: Biz PKK’dan ve HDP’den evladımızı istemeyelim mi?
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Üç yüz gündür nöbette: Biz PKK’dan ve HDP’den evladımızı istemeyelim mi?
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Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
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Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, 9 ay önce kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı. Evladına kavuşan ailelerin sayısı 14'e yükseldi.
Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim
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Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.

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