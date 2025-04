AK Parti 112'ye asılsız çağrılara yönelik cezaların artırılmasını teklif etti

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetini kabul etmesi ile ilgili de "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik olarak bizim bir tane gündem maddemiz var. Bu da terör örgütü PKK'nın kendini feshedecek kongre kararını bir an önce alması ve kendisiyle beraber bağlı grupların tamamının feshedildiğine dair kongre gündeminin oluşturulması, hiçbir tartışmaya mahal vermeksizin silahların bırakılmasıdır. Bizim bundan başka bir gündemimiz yoktur. Biz bunu sağladıktan sonraki aşamayı her yönüyle beraber, aziz milletimizin toplumsal huzuru, birliği, beraberliği, ekonomik refahının artırılması, karşılıklı hoşgörünün, saygının, kardeşlik hukukunun geliştirilmesi ve bu ülkeye değer katacak her türlü hususu, gelişmeyi hep birlikte yaparız. Ben bu süreçte herkesin, sorumluluk duygusu içerisinde destek vermesini ve bunun da her türlü riskine rağmen nihayete ermesini, sonuç almasını arzu ediyorum. Parti grubumuzun gayreti budur. Biz bundan sonuç alacağımıza yürekten inanıyoruz" dedi.