AK Parti 14 ilin daha belediye başkan adayını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım’da başlattığı G-20 ve Latin Amerika programları kapsamında ara verdiği 31 Mart seçim çalışmalarına geri dönüyor.

Daha önce iki grup halinde 60 adayını açıklayan Erdoğan, kalan 21 belediye başkan adayı ve tüm ilçeler ile ilgili son değerlendirme Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını yapacak. Yarın il başkanlarını toplayacak olan Erdoğan, hem seçim çalışmaları hem de ittifak da teşkilatın merak ettiği konulara birinci ağızdan anlatacak.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.

ESKİ BAŞKANLARA MESAJ

Mevcut olup da açıklanmayan belediye başkanlarının da yer alacağı toplantıda Erdoğan, seçimlere dönük birlik-beraberlik mesajı verecek. Erdoğan, eski ve aday olan başkanlara birlikte çalışmaları yönünde talimat verecek. Erdoğan'ın toplantıda kalan illerin başkan adaylarının açıklayıp açıklamaması da yapılacak son istişare toplantılarında karara bağlanacak.

SON ANKETLER MASADA

AK Parti’de belli olmayan belediye başkanlarının şehirleri için ikinci kez anket yapılıyor. Bir ya da birkaç isim arasında kalan parti yönetimi telefonda vatandaşa direk “Bu isimlerden kimi aday görmek istersiniz” diye soru yönetiyor. Bu çalışmayla paralel olarak ilçeler üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Kampanya süreci için oluşturulan strateji ekibi de çalışmalarını belli bir aşamaya getirdi. Partinin seçimlerde kullanacağı materyaller başta olmak üzere ana slogan, tanıtımların ve şarkılar üzerinde sona gelindiği kaydedildi. Seçim strateji toplantılarında bu seçimde sosyal medyayı ağırlıklı kullanacak olan AK Parti, sanal alemde yapacağı kampanyaları da masaya yatırılıyor.

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İLÇELERDE DURUM NE?

Partide bir diğer çalışma ise ilçelerde yapılan istişare toplantıları. Seçim işleri, yerel yönetimler ve teşkilat başkanlıklarından oluşan 3’er kişilik komisyon da teşkilatlar ile yaptıkları çalışmayı kendi birim başkanlarına sunacak. Birim başkanları da çalışmaları rapor haline getirip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

JESTLERLE İLGİLİ SON KARAR

MHP ile ittifak trafiğini yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de ittifak görüşmelerinde gelinen çalışmanın son şeklini Erdoğan’a sunacak. AK Parti’nin MHP’ye yapacağı jest ile ilgili kararın verilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın seçim mesaisinde en kritik randevulardan biri ise ittifaka son şeklin verileceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen buluşma olacak.