|
Reklam
Reklam
Gündem

AK Parti 14 Mayıs'ın startını veriyor: Erdoğan 'şahlanış dönemi' kadrosunu tanıtacak

AK Parti'nin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yaralarının sarılmasına yönelik adımlara yer verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin startının verileceği programda, seçim vaatlerini açıklayıp 'şahlanış dönemi' olarak adlandırdığı yeni dönem için kadrolarını tanıtacak. Seçim beyannamesinde, yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar 'Türkiye Yüzyılı' çatısı altında öne çıkarılacak. 500 sayfalık çok kapsamlı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan seçim beyannamesinde 31 alt başlık ve onlarca ara başlık bulunuyor. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi alanlarında önemli atılımların ve yeni anayasanın tanıtılacağı beyannamede, asgari ücrete temmuz zammı ve gençlere faizsiz evlilik kredisinin müjdesi verilecek.

11:19 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri açıklanıyor.

Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların öne çıkacağı seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak. Programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak.

Depremler sebebiyle sade bir program olacak

14 Mayıs seçimlerinin startının verileceği programda AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan
"Doğruluk"
ve
"Türkiye Yüzyılı"
içerikli film izletilecek.

Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sebebiyle sade bir program gerçekleştirilecek.

Programda AK Parti'nin İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müzikleri seslendirilecek.

"Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde
"Doğru adımlarla yola devam"
sloganı kullanılacak.
Beyannamede,
"Türkiye için hemen şimdi"
sloganıyla sanayiden eğitime, yüksek teknolojiden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar hatırlatılacak.
AK Parti’nin 21 yıllık iktidarı süresince yakalanan büyüme ivmesi öne çıkartılacak, istikrarlı ve güçlü ekonomi vurgusu yapılacak.
‘İnsan ve toplum’
başlığı altında ise
‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’
felsefesinden hareketle AK Parti’nin sosyal devlet alanında başlattığı öncü atılımlar da beyannamede kendine yer bulacak.

Ana tema Türkiye Yüzyılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
"şahlanış dönemi"
olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar
"Türkiye Yüzyılı"
çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla 23 başlık hazırlandı

23 başlık altında hazırlanan beyannamede ekonomi, çevre, aile, dış politika, adalet ve özgürlük alanları da önemli başlıklar olarak yerini alacak. Beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.

500 sayfalık çok kapsamlı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan seçim beyannamesinde 31 alt başlık ve onlarca ara başlık bulunuyor.

Asgari ücrete zam ve gençlere faizsiz evlilik kredisi müjdesi

İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi alanlarında önemli atılımların ve yeni anayasanın tanıtılacağı beyannamede, asgari ücrete temmuz zammı ve gençlere faizsiz evlilik kredisinin müjdesi verilecek.

Depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik adımlar yer alacak

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek,
"Geleceğe birlikte yürüyeceğiz"
vurgusu yapılacak.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

Kalkınma teması önemli bir yer tutacak

AK Parti, çevre sorunlarına, iklim değişikliği kaynaklı afetlere ve asrın felaketine karşı atılacak adımları da seçim beyannamesinde işleyecek. 6 Şubat tarihine kadar seçim beyannamesini 5 bölüm olarak hazırlayan AK Parti, asrın felaketi sonrası altıncı bölüm olarak afet kriz yönetiminde bütüncül yaklaşımı esas alan bir perspektif ekledi. Bu bağlamda kalkınma teması önemli bir yer tutacak.

‘Afetlere Karşı Güçlü Türkiye’
ve
‘Asrın Felaketi ile mücadele planı’
da aynı doğrultuda seçim beyannamesinde yer alacak. Asrın felaketinin izlerinin kısa sürede silinmesi için başlatılan çalışmaların ve Türkiye’nin AK Parti döneminde yakaladığı istikrar atmosferi ile çözüme kavuşturulan kronik sorunlarının altı çizilecek.





#AK Parti
#seçim beyannamesi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Türkiye Yüzyılı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.