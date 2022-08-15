AK Parti 21 yaşında: Kutlu mücadelemizi 2023 seçimlerini kazanarak taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 21. yıl dönümü programında konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor. https://t.co/wznGZ6ydAE — Yeni Şafak (@yenisafak) August 15, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yad ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgi muhabbeti kalplere saçtık. Bundan 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK Parti kuruluşu müjdesini paylaştık. Önümüzü şiir bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

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AK Parti sandıktan hep yüzde 40-50 arasında oranlarla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve halk oylamasında yüzde 69'lara kadar çıkmıştır. Türkiye'nin en sıkıntılı döneminde büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime vatandaşıma teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

OYNAT 01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz bizi bugüne kadar sandıktan hep birinci çıkarmıştır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 21. yıl dönümü programında konuştu. 21 yıl önce 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek' yola çıkıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak geldik. Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getirten milletimiz bugüne kadar, AK Parti'yi sandıktan hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52'lere, hatta yüzde 69'lara kadar çıkmıştır.' dedi. BiP'te paylaş

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"BU KUTLU MÜCADELEYİ 2023 SEÇİMLERİNİ KAZANARAK TAÇLANDIRACAĞIZ"

AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla yeni bir döneme imza atmıştır. 20 yılı da iktidarda geçmiştir. Asırlık eksikleri tamamlayarak, geleceğin dünyasının altyapısını kurduk. Projelerimizle damgamızı vurduk. Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak taçlandıracağız. 2023 vizyonunu demokrasi ve kalkınmada dünyanın en büyükleri arasında yer alma üzerine inşa etmektedir. Bizi bu yoldan alı koyanlara izin vermeyeceğiz. Eski Türkiye hastalıkları ve tuzakları ile irtifa kaybettirilmesine rıza göstermeyeceğiz.

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"ZİNHAR İZİN VERMEYECEĞİZ"

Son günlerde bazı kesimler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasına zinhar izin vermeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalanları karşısında hakkı yukarda tutarak yapacağız. Yol arkadaşlarımdan İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali var gücüyle çalışmasını bekliyorum.

OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenen ırkçı nefrete müsaade etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 21. yıl dönümü programında konuştu. 'Ülkemize, eski Türkiye'nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasına zinhar izin vermeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalanları karşısında hakkı yukarda tutarak yapacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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"BİZİM DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Gençler omuzlarınızda ağır bir yük taşıyorsunuz. Sadece 85 milyonun değil yüz milyonlarca kardeşimizin umudunu taşıyorsunuz. 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahraman milletin yüzlerce milyon dostumuzun da mesuliyetini taşıyorsunuz. Bizim bu ülkeye yapacak daha çok işimiz var. Bizim Orta Asya'dan Balkanlara, gözünü kalbini Türkiye'ye yöneltmiş milyonlara verecek çok umudumuz var.

Cumartesi günü önce Çorum'da oradan Hacıbektaş'a geçtik. bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk hep birlikte Türkiye olduk. Birlik, beraberlik, kardeşliğimize sarıldığımız sürece bunları hayata geçireceğiz. Herkes gibi bizde bir gün göçüp gideceğiz. Malum 2 metreküplük mezar bekliyor bizi. Nesiller boyunca hayırla yad edilmeyi sağlayacak zaferler bırakmayı ümit ediyoruz. Çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak.

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AK Parti asırlık demokrasi ve kalkınma ile kalmayıp, Türk siyasetini de 21. yüzyıla taşıma başarısını göstermişti. Birileri hala ülkemizi yoksulluğu körükleyen, hak ve özgürlüklere düşman, eser ve hizmet düşmanı, manda ve onun gölgesi vesayet özlemcisi, dünyadan kopuk, vizyonsuz hedefsiz, puslu iklime döndürmek istiyorsa da başaramayacaklar. Bir asır geriye götürmeye kalkanlara beraberce göstereceğiz. Bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si güzellemeleri ile çıkanlara kimse itibar etmiyor. İnşa ettiğimiz eserleri yıkma vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermeyesi, Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyorlar. Bir de tüm terör örgütleri ve uzantıları var. Milletimiz sandığa gittiğinde ülkeye kazandırılan hizmetlere bakacaktır. Eğitim, sağlık adalette, tarımda, ulaşımda, dış politikada AK Parti neler yaptı. Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır.

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KILIÇDAROĞLU'NA HASTANE TEPKİSİ

Eğitim öğretimi başarıyla gerçekleştiren hangi iktidar olmuştur. Biz olduk. Ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Şimdi ise 20 kişilik sınıflarda yavrularımız, eğitim öğretim görüyor. 76 Üniversite işe devraldık şimdi 208 var. Üniversite olmayan il kalmadı. CHP faşist zihniyeti 'Ne gerek var' diyor. Bunların mantığı bu. Yanılmıyorsam Tatlıses'e sormuşlardı siz hangi üniversiteyi bitirdiniz, 'Oxford vardı da okumadık mı?' demişti. Biz bunu dedirtmek istemiyoruz. Artık öğrencilerin ayağına doçentlerimiz geliyor, bulundukları ilde dersini veriyor.

"ANKARA'DA İKİNCİ ŞEHİR HASTANEMİZİ AÇIYORUZ"

Sağlıkta 19 tane şehir hastanemiz var. Hastanelerimizin olmadığı il ilçe kalmadı. Derdimiz, istiyoruz ki hiçbir ilde sıkıntı yaşanmasın. Ankara'da 2. şehir hastanemizi açıyoruz. İstanbul'da zaten Çam Sakura var. Bunun yanında Ataköy Havalimanı ve Sancaktepe'de 3 ayda bitirdiğimiz şehir hastanelerimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede SSK'nın başındaydın. Çık da şu hastaneyi ben yaptım de. O dönemde hastanelerde Savaş Ay'ın programında dalga geçer gibi bununla dalga geçiyor. Zaten sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğündeki kurumu çökertmesi yeter.

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Hakim ve savcı sayısını 9 binden 23 bine yükselttik. Terörle mücadeleyi sınırlarımız dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, vatandaşlarımızın huzurunu sağladık. Ulaştırmada 6 bin 101 km bölünmüş yol vardı, şimdi 28 bin 700 km bölünmüş yola sahibiz. Kara yolu tünel sayımız 83'tü. 468'e çıkardık. 26 havalimanından devraldık şimdi 56'ya ulaştık. Nereden nereye. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerle 81 şehre mührümüzü vurduk. 1 milyon 170 bin konut ve işyeriyle 25 bin sosyal eser kazandırdık.

SOSYAL KONUT MÜJDESİ

TOKİ'den milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız.

İhracatımızı 250 milyar dolar sınırına yaklaştırdık. Ülkemizin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Yerli elektrikli otomobilin üretimi devam ediyor. TOGG hazır. 2023 il çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız.

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Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı ekonomi programımız, gerçekçi bir uygulama planına sahiptir. Bugün dünya ve Türkiye 10 yıl öncesine göre bile farklı yerde. Bizim uyguladığımız ekonomi programı geleceğin üzerine kuruludur. Her ülkeye uyacak tek tip program yoktur. Şimdi kur garantili milli paradan bahsediyoruz. İktisatçıların bazıları gerçeği bildikleri halde kötülerlerken kör düşmanlık yapıyorlar.

OYNAT 01:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların kurduğu masalara payanda olanlara sadece acıyoruz AK Parti'nin 21. yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940'ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Şahsi hırslarının ürünü ajandalarının sebebiyle bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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