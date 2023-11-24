AK Parti 80 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." dedi.
Çalışan emekliye ikramiye müjdesi
Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.
Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.
Teklifte neler var?
Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.
Fahiş fiyat artışları
Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.
İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.
Çek ibraz yasağının süresi uzatılıyor
Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.
Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.
Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.