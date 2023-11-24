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AK Parti 80 maddelik yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:15 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:50 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
TBMM

TBMM

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor." dedi.


Çalışan emekliye ikramiye müjdesi



Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye çalışması yapılması için talimatı verdiğini söyledi.


Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.


Teklifte neler var?


Ekonomide yeni torba yasa geliyor. 80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi. Ayrıca deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak. Öte yandan torba yasada şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının da artırılacağı belirtilirken çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak.


Fahiş fiyat artışları


Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.


İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.


Çek ibraz yasağının süresi uzatılıyor


Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.


Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.


Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.



Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli
Bakan Işıkhan: Müslüman ülkeler Gazze için birlikte hareket etmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İslam dünyasının İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı birlik olması gerektiğini belirterek "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin, Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir" dedi. Uluslararası toplumun ve sözde küresel güçlerin Müslümanların karşılaştığı zorluklara ilgisiz kaldığını belirten Işıkhan "Bu nedenle Müslüman ülkelerin, tüm farklı görüşleri bir kenara bırakarak, içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların karşılaştığı zorluklara somut çözümler üretebilmek için tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmeleri zorunludur" diye konuştu.


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