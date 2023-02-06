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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili de etkileyen 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin enkaz altında olduğu öğrenildi.

10:53 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından ve farklı ülkelerden hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var" dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.



Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..


#deprem
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#ak parti
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında
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Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
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