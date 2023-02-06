AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi enkaz altında

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş
AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından ve farklı ülkelerden hissedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var" dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Yakup Taş'ın Twitter hesabından, "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualariniza vekilimiz ve ailesini de katar mısınız...." paylaşımı yapıldı.