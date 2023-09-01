AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti: Eşek heykeli yapmaya benzemez

Teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını bu kez Ankara'da açan TEKNOFEST, tüm hızıyla devam ederken Yeni Şafak muhabiri Neslihan Altun, uçak yangınlarını söndüren ARFF'ye ilişkin detayları görüntüledi. Altun'un mikrofonuna konuşan ARFF memuru Remzi Aytin, son teknoloji ile donatılmış özel cihazları tanıttı. Aytin, "Bu araç 80 kilometre saniye hıza 40 saniyede ulaşmaktadır. Bir uçak kaza yaptığında piste sürüklenirken dahi biz bu araçla peşinden giderken yüz kilometre hızla dahi ona müdahale edebiliriz." dedi.