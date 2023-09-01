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AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti: Eşek heykeli yapmaya benzemez

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını buluşturan TEKNOFEST'ten Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'a bir çağrı yaptı. İlk paylaşımında Kılıçdaroğlu'na seslenen Gökçek, "PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çıtlayan eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez, bak millet sana neler diyecek." dedi. Gökçek, bir diğer paylaşımında ise Yavaş'a seslenerek "Hani seçimlerden önce İHA'lar, SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin biz konuşmaya devam ediyoruz. Seni de buraya bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

10:50 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaoğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.

AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaoğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.

Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST, 3'üncü gününde de yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Gökçek, yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.

"Gel de buraları bir gez, bak millet sana neler diyecek"

İlk paylaşımında Kılıçdaroğlu'na seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"PKK terör örgütünün desteklediği Kılıçdaroğlu, Ankara'da TEKNOFEST var. Çekirdek çıtlayan eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları bir gez, bak millet sana neler diyecek."

"İHA'lar SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin"

Gökçek bir diğer paylaşımında ise şu sözlerle Yavaş'a seslendi:

''Mansur Yavaş, seni TEKNOFEST'e davet ediyoruz. Hani seçimlerden önce İHA'lar, SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin biz konuşmaya devam ediyoruz. Seni de buraya bekliyoruz''

İmam hatip lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e damga vurdu: Günden güne teknolojiye katkımız artıyor
İmam hatip lisesi öğrencileri TEKNOFEST'e damga vurdu: Günden güne teknolojiye katkımız artıyor

Başkent Ankara'da düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, tüm hızıyla devam ediyor. Festivaldeki yarışmalara katılan İmam Hatip lisesi öğrencileri, TEKNOFEST tecrübelerini ve yarışmalarda elde ettikleri başarıları Yeni Şafak mikrofonuna anlattı. Konya Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şerife Dikbaş, "İmam hatipli olarak buralara gelmek, burada sergi açmak ve insanlara okulumuzu tanıtmak bizlere çok gurur veriyor. TEKNOFEST'in bizlere destek vermesinden mutluyuz." dedi. Festivale Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılan 12'nci sınıf öğrencisi Enzel Ece Demirden ise "İmam Hatipler TEKNOFEST'te günden güne güçleniyor. Günden güne teknolojiye daha da katkımız bulunuyor." açıklamasında bulundu.


#Osman Gökçek
#teknofest
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mansur Yavaş
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