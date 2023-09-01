AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti: Eşek heykeli yapmaya benzemez

AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaoğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.
Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST, 3'üncü gününde de yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Yoğun katılımın gerçekleştiği festival tüm hızıyla devam ederken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Gökçek, yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.
"Gel de buraları bir gez, bak millet sana neler diyecek"
İlk paylaşımında Kılıçdaroğlu'na seslenen Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
"İHA'lar SİHA'lar bir daha konuşulmayacak demiştin"
Gökçek bir diğer paylaşımında ise şu sözlerle Yavaş'a seslendi: