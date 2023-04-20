AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Adana/Çukurova
AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir,
"Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz"
dedi.
Numan Kurtulmuş: Saldırıda bir kişi gözaltında
Numan Kurtulmuş: Saldırıda bir kişi gözaltında
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,
"Provokasyonlara karşı bütün milletimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Bütün partilerin bu saldırılara karşı ortak bir tavır olmaları gerekiyor. Saldırıda bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi var."
dedi.
Ömer Çelik: Sivil siyasetin her türlü tacizden korunması gerektiği konusunda netiz
Ömer Çelik: Sivil siyasetin her türlü tacizden korunması gerektiği konusunda netiz
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik saldırı sonrası şu açıklamalarda bulundu:
- "Yakalandıktan sonra AK parti binasını hedef alan bir eylem olduğunu söylüyor. Bir parti ismi veriyor. O sebeple karşı olduğunu ve bu sebeple gerçekleştirdiğini söylüyor. Şu aşamada bunun bir önemi yok. Ancak esas olan ben televizyonlardan AK Parti’nin söylemleri nedeniyle yaptım diye bir söylemi var. Cumhurbaşkanımız ve partimize karşı kullanılan nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek için olduğunu görüyoruz. Sivil siyasetin her türlü tacizden korunması gerektiğini söylüyoruz. Teşkilatımız her türlü sahadadır, seçim çalışmalarına odaklanılmışken provokasyonlar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duruma sebep olamaz. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız mücadelemizi sürdüreceğiz. Sandık siyaseti son derece güçlüdür."
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1 saat önce