AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

"Yakalandıktan sonra AK parti binasını hedef alan bir eylem olduğunu söylüyor. Bir parti ismi veriyor. O sebeple karşı olduğunu ve bu sebeple gerçekleştirdiğini söylüyor. Şu aşamada bunun bir önemi yok. Ancak esas olan ben televizyonlardan AK Parti’nin söylemleri nedeniyle yaptım diye bir söylemi var. Cumhurbaşkanımız ve partimize karşı kullanılan nefret siyasetinin belli yerleri tahrik etmek için olduğunu görüyoruz. Sivil siyasetin her türlü tacizden korunması gerektiğini söylüyoruz. Teşkilatımız her türlü sahadadır, seçim çalışmalarına odaklanılmışken provokasyonlar geri çekilme ya da sakınma gibi bir duruma sebep olamaz. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız mücadelemizi sürdüreceğiz. Sandık siyaseti son derece güçlüdür."