AK Parti Gençlik Kolları Başkanı: Gençler arasında birinciyiz

Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği Anadolu Sohbetleri programının bu haftaki konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti’ye gençlerin ilgisinin az olduğu iddialarına yanıt veren İnan şu şekilde konuştu:

“Bu söylemi ortaya koyanların bilimsel veriye dayanmadıklarını gördük. Biz 2002’den bu yana girmiş olduğumuz seçimlerde hep oy oranımızı arttırarak seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Bugün AK Parti’nin yüzde 50’lere varan bir oy oranı teveccühü olduysa girmiş olduğumuz seçimlerden de birinci parti olarak ayrıldıysak bundan hiç şüphesiz kadınların, gençlerin, toplumun tüm kesimlerin, 7 bölgenin 81 ilimizin teveccühü sayesinde oldu. AK Parti 2002 yılında 10 milyon oyla başladı, son seçimde oy oranımız 28 milyon oldu bu demek oluyor ki son 20 yılda alttan gelen onca seçmenin AK Parti’ye oy verdiğinden dolayıdır.

Önceki seçimlerin sonuçlarına bakmayanlar, seçim sonuçlarını analiz etmeyenler ve her defasında orta yaş ve üzerindeki seçmenden mağlup olanlar en masum kimi kandırırız, en masum iyene hangi seçmeni buluruz şeklinde düşündüklerinde ortaya gençler çıktı ve batıdan aldıkları metotları uyguladılar biz bunun farkındaydık.

Gezi parkı olaylarını hatırlayın Y kuşağı geliyor Y kuşağı AK Parti süpürecek diyorlardı Tayyip Erdoğan’ı indirecek gibi yalan söylemler içerisindeydi yine aynı grup. Ama ne oldu yerel seçimlerden biz yüzde 44 aldık ardından ağustos ayında yüzde 52 ile Cumhurbaşkanımızı seçtik sonra 1 Kasım sonuçları ardından 2018 sonuçları yüzde 52”.





BİZ GENÇLER İÇİN NELER YAPTIK?





“Bu seçimin farkı ne? Bu seçimde alttan gelen 6 milyon ilk defa oy kullanacak yeni seçmen demokrasimizle buluşacak, sandıkla buluşacak. Son 30 yıllık demokrasi tarihimizde hiçbir zaman alttan gelen yeni seçmen de olmamıştı. Bunu sebebi tam bir yasama döneminin 5 seneyi icra etmemiz. Bu dönem neredeyse bir siyasi partinin baraja yaklaşması kadar bir oy grubu var. Bu noktada biz de AK Parti Gençlik Kolları olarak 2 yıldır Sayın Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında gitmiş olduğumuz tüm illerde gençlik buluşmaları düzenliyoruz. İlçelerde mahallelerde teşkilatlarımız gençlerle birebir toplantı yapması noktasında büyük kampanyalar düzenliyorlar. İlk oyum AK Parti’ye ilk oyum Recep Tayyip Erdoğan’a diye çok güçlü bir kampanya başlatmıştık. Daha öncesinde de mahalle bizim, gençlik bizim diye Türkiye’nin tüm mahallelerinde etkin bir çalışmamız sürmüştü. Her günümüz partimizin gençlerle ilişkisini daha güçlü nasıl getiririz mücadelesini verdik.





AK PARTİ GENÇLER ARASINDA BİRİNCİ PARTİ





Bugün Türkiye’de Edirne’den tutun Hakkari Şemdinli’ye kadar gençliğin hem mahallede hem üniversitede hem de gençlerin bulunduğu her yerde gençlerin nabzını tutan bir iletişim mekanizmamız var.





Biz hem gençlik buluşmalarında hem teşkilat çalışmalarında almış olduğumuz tüm şikayetleri talepleri dilek temennileri doğrudan Cumhurbaşkanımıza anlatma fırsatı içerisinde bulunan bir teşkilatız.





Gençlerin gündeminde ne varsa kronikleşmiş sıkıntıları açısından ne varsa onları da çözdük. Mesela öğrenci Affı ciddi bir kronikleşmiş meseleydi. Bunu çok hızlı çözdük ve yüzbinlerce genç lisans, yüksek lisans ve doktorasına geri döndü. Öte yandan Bedelli Affı hatırlarsınız. Bundan 2 sene önce sosyal medya platformlarından çok ciddi bir talepti bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız çözdü. Artan enflasyondan dolayı KYK geri ödemelerinde ciddi bir yük öğrencilerin omzuna binmişti. Bunu da tek kalemde çözdük ve Dünyadaki para politikalarının aksine Cumhurbaşkanımız şöyle bir karar aldı öğrencilerimizin lehine bundan sonra ne kadar burs miktarı alıyorsa 4-5 sene sonra aynı miktarda geri ödeme fırsatı sundu. Hem fiziki çalışmalar hem Cumhurbaşkanımızla buluşmalar bir sinerji oluşturduk Ben eminim ki 2023 de hem AK Parti hem de Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerden en fazla oy aldığı bir seçim olacak.





Gençlerde son 8 aydır birinci parti durumundayız. Kararsız seçmen bizim araştırmamız ve anket çalışmamız sonucu şudur bu kararsız seçmenden kararını veren en büyük kitle gençlik.





MERAL HANIM MAYISLAR BİZİMDİR DEMİŞTİ NE OLDU DA MAYISLAR KÖTÜ OLDU?





AK Parti seçim tarihinden yapılacak çıkarımlarla seçime giden bir parti olmadı. Bu yöntemlerin hiçbirini denemedi. O bizim geleneğimiz değil karşımızdaki yapının geleneği, onların bildiği iş. Onların tezleri çok yavan hiçbir araştırmaya dayanmıyor ve söylediklerinin altı da boş. Biz dün itibariyle tüm üniversitelerin akedemik takviminde yer alan final ve bütünleme tarihlerine baktık. Seçim eğer 18 Haziran’da olsaydı yaklaşık 122 üniversitede sınav dönemi vardı Bugün 14 Mayıs itibariyle 10 üniversitede sınav dönemi var. Keşke 10 üniversite de sınav tarihini güncellese de demokratik açıdan katılımı yüksek tutsak.





Bir de 14 Mayıs’ta 18 yaşına giremeyen bir kitleden bahsediyorlar yaklaşık 57 bin genç seçimde oy kullanamayacak. Bunlar manipülasyon yapıyor. Meral Hanım bundan bir iki hafta önce Mayıslar bizimdir demişti ne oldu da mayıslar sizin için bu kadar kötü oldu?





Bunlara bakın çevresinde bir tane bile genç göremezsiniz. Bunlar milletvekili listelerinde veya partilerin karar alma mekanizmalarında bir gence danışayım bir genci nesne değil özne yapayım gibi samimi beyanları olmadığı gibi gençleri sadece istismar alanı görüyorlar Bizde gençler olarak üzerimizdeki tüm istismarları kaldırmak için mücadele veriyoruz. 14 Mayıs’ta da yeter söz gençlerin deyip tüm meselelere cevap verip bir daha bu istismarcıların gençlik kelimesini ağızlarına almamak suretiyle güçlü bir cevap vereceğine inanıyorum.





Genel Merkez gençlik kolları olarak bizim 21 yıldır yönümüz genç temalı bir broşür çalışması yaptık. 21 yıldır kalem kalem tüm icraatlerimizi çıkarmak için çok uğraştık. O kadar yaptığımız iş var ki bunları arasından seçip çalışmaya yansıtmak bile zor oldu.





Seçim beyannamemiz çok genç bir temayla yürüyor. Seçim takvimimiz resmileştikten sonra seçim beyannamemizi sunduğumuzda bu seçim beyannamemizden en fazla gençlerin yer aldığını görmüş olacağız.



