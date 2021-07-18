AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmaya cesaret edemez

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, muhalefetin erken seçim iddialarını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ERKEN SEÇİM GÖZÜKMÜYOR'

Seçim kararının Meclis’te 360 milletvekili veya Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceğini ama hem Millet İttifakı'nın hem de Cumhur İttifakı'nın bu çoğunluğa sahip olmadığını vurgulayan Yavuz, "Cumhurbaşkanı neden seçim kararı alsın? Böyle bir hakkı var da niye alsın?

Zaten şu anki görüntüye göre yine seçim olsa Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği aday yani Cumhurbaşkanı'mız Sayın Tayyip Erdoğan yine yürütmenin başı olacak. Anketler bunu gösteriyor. Yani herhangi bir anket var mı böyle yüzde 50'ye yaklaşan; Cumhurbaşkanı'mızdan başka bir adayın ortaya çıktığını biri iddia edebiliyor mu? Edebiliyorsa onu da ortaya koysun. Manzara böyleyken neden biz yeniden bir seçim kargaşasının içerisine Türkiye’yi sokalım?" diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde gelen açıklamaları da değerlendiren Yavuz, "Bence muhalefet partisinin kafası çok karmakarışık. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Bugünden herhangi bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyma şansları yok. Cumhur İttifakı'nın net bir şekilde adayı ortada. Çok net bir şekilde bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Aynı netlik Millet İttifakı’nda yok ve hiçbir zaman olmayacak. Yani seçime çok yakın bir tarihe kadar bu belirsizliğin ortadan kalkması mümkün değil. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması da mümkün değil. Teorik açıdan bu mümkün kendisi çıkar aday olabilir; ama ben buna cesaret edebileceği kanaatini taşımıyorum.

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Çünkü cumhurbaşkanı adayı olup da bir de oradan kaybettiğinizde siz o partinin başında bir daha durma şansına çok fazla sahip değilsiniz. Çok daha tartışılırsınız. İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak, diye" dedi.

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