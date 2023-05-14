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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Panik havası içinde kurumları suçlamanın anlamı yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin açık ara önde olduğunu vurguladı. Yavuz ayrıca açıklamasında CHP'nin yaptığı provokatif açıklamalara ilişkin "Panik havasıyla kurumları suçluyorlar" ifadelerini kullandı.

21:53 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin açık ara önde olduğunu vurguladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Aslında oylar kullanıldı. Seçim güvenliği anlamında bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Bir kısım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığı bütün partilerin sandık kurulu üyelerinin, itiraza yetkili kişilerinin olduğunu biliyoruz.

İlçe seçim kurullarında partilerin üyeleri, temsilcileri var. Birleştirme tutanaklarında parti müşahitlerinin de gözlemci olmalarının mümkün olduklarını biliyoruz.

Açıkçası panik havası içinde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır önlem alıyorsunuz sandıkta. O zaman bir öngörünüz olmanız gerekir. Kurumları suçlamadan çıkmalısınız.

Hepsinden öte bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık seçim tutanaklarının ilçe seçim kuruluna yansıtılması, birleştirme tutanakları ile birlikte gerçeğin ortaya çıkmasıdır.

İtirazlar çok zaman almaz. Bunun için de acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili itirazda bulunabilir. Şu anda hiç acele etmeden bütün Türkiye'yi tanıyoruz. İtirazlarımızı etmek üzere hazırlık yapıyoruz. Şu anda TBMM tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmek mümkündür.

Çok net ifade edeceğim durum şudur; Meclis tablosu, simülasyonlarımıza baktığımızda çok net üstün bir tabloyu görüyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığında da açık ara önde olduğunuz nettir.


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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oy sayımı sürerken önemli açıklamalarda bulundu. CHP'lilerin oy sayımı yapılırken yaptıkları provokatif açıklamalarına tepki gösteren Çelik "Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. CHP'deki bu telaş niye? Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor" ifadelerine yer verdi.


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Açılan ilk sandık sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu gören Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş basın açıklamasında bulundu. Açılan yüzde 23,87 sandığın olduğunu söyleyen İmamoğlu ve Yavaş, bu oranla Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etti. Bir gazetecinin 'ne kadar öndesiniz?' sorusuna Mansur Yavaş, 'onu söylemiyoruz' şeklinde yanıt verirken, İmamoğlu 'makul seviyeye gelince söyleriz' demekle yetindi. 'Daha yüzde 30 bile tamamlanmadı' sözlerine ise İmamoğlu 'olsun' diyerek karşılık verdi. İmamoğlu'nun 'yüzde 23,87'yi zemini sağlam bir istatistik olarak görmüyoruz.' şeklindeki sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.


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