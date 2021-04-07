AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: CHP'nin kendi genlerine dönmesi için bir bildiri yetiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına "CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir bildiri yeterli oluyor" diyerek tepki gösterdi.

Dağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kibirli CHP, darbeci CHP, vesayetçi CHP, ağzı bozuk CHP, olayın özeti CHP aynı CHP kendi genlerine dönmeleri için bir turnusol kağıdı ya da bir bildiri yeterli oluyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li isimler, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek vermiş; yapılan açıklamayı ifade özgürlüğü olarak gördüklerini söylemişti.

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