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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Demirtaş CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın "üçüncü ittifak" açıklamasıyla CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom verdiğini ifade etti. Dağ, "Millet İttifakı'nın temsilcilerinin şunu bilmesi gerekiyor: Bu cevapsız bırakılacak bir mesele değildir! Demirtaş'tan korkuyor musunuz? Oy kaygısı için mi bu 'ayar vermeye' sessiz kalıyorsunuz?" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Demirtaş CHP ve İYİ Partiye resmen ültimatom verdi
Selahattin Demirtaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "üçüncü ittifak" açıklamasıyla CHP ve İYİ Parti'ye ültimatom verdiğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"CHP ve İYİ Parti yine topu taca atmayı tercih etti"

"Selahattin Demirtaş, CHP ve İYİ Parti'ye resmen ültimatom verdi ve 'Kendi içinizdeki milliyetçileri, ulusalcıları temizleyin, yoksa yeni bir ittifakın önü açılır.' dedi. CHP ve İYİ Parti'nin önde gelen aktörleri ise yine topu taca atmayı ve bu tehdide boyun eğmeyi tercih etti.

"Oy kaygısı için mi bu 'ayar vermeye' sessizsiniz?"

HDP'li ve PKK'lı aktörlerin daha önceki rest çekmelerine, had bildirmelerine defalarca sükunetle yaklaşan Millet İttifakı'nın temsilcilerinin şunu bilmesi gerekiyor: Bu cevapsız bırakılacak bir mesele değildir! Buradan CHP’li ve İYİ Partili aktörlere soruyorum, Selahattin Demirtaş'tan korkuyor musunuz? Oy kaygısı için mi bu 'ayar vermeye' sessiz kalıyorsunuz?"

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