AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan HDP'ye destek veren CHP'li Soyer'e tepki: Beraber miting yapmak size yakışıyor mu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle geçtiğimiz günlerde yeniden dava açtı.

Yüksek Mahkeme’ye gönderilen 850 sayfalık iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.

Söz konusu gelişme üzerine İzmir'de "HDP'yi savunma" mitingi düzenlendi.

Aralarında CHP, HDP, EMEP, KESK ve DİSK’in de bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Gündoğdu Meydanı’nda ‘Demokrasi İçin Bir Nefes’ Mitingi yaptı.

Öcalan için çağrı yapıldı

Mitingde HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, açılım ve Abdullah Öcalan için "tecridi kaldırın" çağrısında bulundu. Kapatma davasına karşı İzmir’den birlik olduklarını söyledi.

Soyer önderliğindeki CHP heyeti, miting alanında.

CHP teşkilatı tam kadro miting alanında

HDP'nin organize ettiği mitinge CHP İzmir İl Başkanlığı da tam kadro katıldı.

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Mitingde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Mücadeleye omuz omuza devam edeceğiz" dedi.

Mitingde söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, ''Yola çıkarken İzmir’in emek ve demokrasi güçlerini büyüteceğiz demiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Sonuna kadar hep beraberiz'' diyerek birlik çağrısı yaptı.

Tunç Soyer

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye sert sözler

Çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Buca ilçesinde söz konusu mitinge değinen Hamza Dağ, "Ey CHP, daha dün İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda HDP ile beraber miting yapmak size yakışıyor mu ? Büyükşehir belediye başkanı, il başkanı ve diğer yetkililer, PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen, Diyarbakır annelerine kayıtsız kalmış, bu vicdan yoksunu insanlara o meydanda mitinge destek vermek İzmirliler adına size yakışıyor mu acaba? Bizim mücadelemiz devam edecek, ne yaparsanız yapın. Biz eser siyasetiyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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