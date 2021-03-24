Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MKYK üye sayısı 50den 75e, yedek üye sayısı ise 25ten 35e çıkarıldı
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: MKYK üye sayısı 50'den 75'e, yedek üye sayısı ise 25'ten 35'e çıkarıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'da gerçekleşecek ve 2023'ün manifestosunun açıklanacağı AK Parti Kongresi öncesi açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: MKYK üye sayısı 50den 75e, yedek üye sayısı ise 25ten 35e çıkarıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul'da gerçekleşecek ve 2023'ün manifestosunun açıklanacağı AK Parti Kongresi öncesi açıklama yaptı.


''Biz kendimizle yarışıyoruz. AK Parti kendi geçmişiyle yaptıklarıyla yarışıyor.''

MKYK ve Genel Başkanvekili değişikliği neden yapıldı?

  • ''Büyük bir partiyiz. MKYK üye sayısı 50'den 75'e, yedek üye sayısı ise 25'ten 35'e çıkarıldı. Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısını ikiye çıkarılacak. Bilgi ve bilişimden sorumlu yeni bir Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilecek. ''

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