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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kendi metnimiz üzerine çalışıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Ünal sözleşmeye sadece Türkiye ekseninde değil tüm dünya ekseninde bakmak gerektiğini söyleyerek Polonya örneğini verdi. Ünal, "LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalıştığını" söyleyerek sözleşmeden çekilen ülkeler arasında Polonya'nın da olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kendi metnimiz üzerine çalışıyoruz
Mahir Ünal.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın yapılacak kongre öncesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi hakkında da konuşan Ünal sözleşmeye sadece Türkiye ekseninde değil tüm dünya ekseninde bakmak gerektiğini söyleyerek Polonya örneğini verdi.

POLONYA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Ünal, "LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalıştığını" söyleyerek sözleşmeden çekilen ülkeler arasında Polonya'nın da olduğunu söyledi.

CİNSİYETSİZLİĞİ SÖYLEM HALİNE GETİRİYORLAR

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel aile yapısı dışında yeni bir anlayış, cinsiyet ve cinsiyetsizleştirme politikasıyla karşı karşıyayız. Bizim geleneğimizde kadın kutlu ve saygın bir yerdedir. Biz sadece bir cinsiyet dayatmasıyla karşı karşıya değil, aynı zamanda bir cinsiyet karşıtlığıyla da karşı karşıyayız. Sadece kadın ve erkek cinsiyetini kabul etmeyen, cinsiyetsizliği söylem haline getirmiş; bunun üzerinden de adeta kendi içindeki nefreti topluma kusan üçüncü kimlik panayırıyla karşı karşıyayız adeta. "

Anayasada ailenin koruma altına alındığını ifade eden Ünal "Toplumlar bütün aile ve ailenin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapıyorlar. Geçen gün Papa eşcinsel evliliklerle ilgili bir açıklama yaptı. Bugün birçok üniversite eşcinsel evlilik ve çocuk edinmenin çocuk gelişimindeki travmanın üzerine makale yayımlıyor." ifadelerini kullandı.

YENİ METİN ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin konuşan Ünal ayrıca "Sözleşme üçüncü bir cinsiyetin dayatması haline geldi. AK Parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor" dedi.

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