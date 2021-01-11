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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Erken seçim söz konusu değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına cevap verdi. Erken seçim tartışmalarının gündeme kasıtlı olarak getirildiğini belirten Ünal, "Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mahir Ünal
Mahir Ünal

2018 yılında düzenlenen genel seçimlerin ardından Türkiye seçimsiz bir döneme girmişti. Bir sonraki seçimin 2023’te düzenleneceği Türkiye’de, son zamanlarda muhalefet partileri peş peşe erken seçim çağrısında bulunmaya başladı.

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"Kasıtlı olarak gündeme getiriliyor"

Bu çağrılara yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bir kez daha erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi. Ünal, yaptığı açıklamada, "Erken seçim tartışmalarının gündeme getirilmesi kasıtlıdır. Türkiye’nin önünde bir erken seçim söz konusu değildir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim söylentileri ile ilgili 'Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor. Türkiye'de 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacaktır, bu değişmeyecektir.' ifadelerini kullandı.
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