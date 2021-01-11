AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Erken seçim söz konusu değil

İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki: Bunlar son derece tehlikeli ifadeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine sert tepki gösteren Kalın, 'Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi son derece tehlikeli bir ifadedir. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Cumhurbaşkanına son seçimlerde oy veren yüzde 52,5 yani neredeyse 26-27 milyon insana saygısızlıktır. Muhalefetin demokrasiyi, millet iradesini sindiremediği anlamına gelir. Bunlar son derece tehlikeli ifadeler ve Kılıçdaroğlu'nun bunu düzeltmesi gerekir. Milletin iradesine saygısızlıktır bu her şeyden önce' ifadelerini kullandı.