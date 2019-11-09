Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünalın kızı dünya evine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
İSTANBUL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın kızı dünya evine girdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikah törenine katıldı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal evlendi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal evlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Nikah töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nın ardından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

  • Erdoğan, burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Şule Özdin Ünal'ın kızı Elif Sena ile Ali Yavuz'un nikahında şahitlik yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını geline takdim etti.

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