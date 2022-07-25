Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten muhalefete eleştiri Hizmet gaspı siyasetine geçtiler
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Hizmet gaspı siyasetine geçtiler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik "Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı. Hizmet gaspı siyasetine geçtiler" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelikin basın toplantısı SON DAKİKA: 25 Temmuz 2022
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle soruşturma kapsamlı bir şekilde yapılmalı ve bunun arkasındakiler ortaya çıkarılmalıdır. Bu konuda gri açıklamalar yapılması utanç vericidir.

Milletimizin dualarla uzun zamandır dile getirdiği Ayasofya Camii ibadete açıldı. Dün ibadete açılışının ikinci yılıydı.

"TÜRKİYE'SİZ MESELELERİN ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiye'siz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı.

Astana zirvesi olarak ortaya çıkan tablo kolay yollardan geçmedi.

ZAHO'DAKİ PKK KATLİAMI

TSK sivillere karşı eylemlerde dünyanın en hassas ordusudur. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Kuzey Irak'taki saldırılar planlı provokasyondur. PKK, bölgedeki Türkler, Kürtler ve Araplar için ortak tehlikedir.

"HİZMET GASPI SİYASETİNE GEÇTİLER"

  • Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı. Hizmet gaspı siyasetine geçtiler.

Gençlerimizle ilgili KYK kredilerinin enflasyon farkının silinmesi bu sadece ana para üzerinden ödenecek. Bu cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir konudur. Çıkıp gasp siyaseti uyguluyorlar. Rakibimizin zayıf olmasından hoşnut olmayız. Siyasi vizyon üretse diyalektik süreç işler. Herkes daha çok gayret eder. Hükümetin zaten yaptığı şeyleri biz söyledik de yaptık denmesi gasp siyasetidir.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME

Ermenistan'la normalleşme süreci Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece mümkündür. Normalleşmenin güçlenerek devam etmesi önemlidir. Doğrudan hava kargo taşımacılığı başlayacak.

"YUNANİSTAN YİNE YANLIŞ YAPTI"

Yunanistan yine yanlış bir adım attı. Türk azınlığa ait 4 okulu kapattı. O çocukları eğitimden uzak tutmak yanlıştır. Bu asimilasyona dönük siyasettir. Yunanistan'ı bir kere daha Türk azınlığa dönük bu ayrımcı politikalara son vermeye davet ediyoruz.

TAHRAN ZİRVESİ'NDE 'BAYRAK' KRİZİ

İran'da Ayetullah Hamaney dini ve aynı zamanda siyasi bir makam. Cumhurbaşkanımız ne zaman İran'a gitse her iki ülkenin bayrakları orada bulunmaktadır. Hamaney'le görüşmede ise Hamaney'in cumhurbaşkanı olmaması nedeniyle farklı uygulama yapılıyor. Putin'le görüşmede de başka devlet başkanlarıyla görüşmelerde de İran dışında başka bir bayrak bulunmamaktadır. Anayasal olarak bizde olmayan bir makamın bulunması nedeniyledir.

ALMANYA'YA TAHRAN ZİRVESİ YANITI

Suriye'de etkili olan üç ülke Rusya, İran, Türkiye görüşüyorsa herhangi bir Avrupa ülkesinin mutluluk duyması gerekir. Bu Almanya'nın İran'da Rusya'yla bağlantısı yok mu? Alman Dışişleri Bakanı'nın sözleri son derece yanlıştır. Almanya adına konuşuyorsa da Alman çıkarları için de uygun değildir.

ÇEVRE AJANSI İDDİASI

O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Çevre Bakanlığı'na bağlı olarka çalışan mekanizmalar bunlar. Emine Erdoğan hanımefendinin ortaya koyduğu çevre konularındaki insiyatif ödül alıyor. Titizlikle sahiplenilmesi gerekir. Emine hanımın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yayılması gereken ifadeler kullanılıyor. Türkiye'de ise bir yalan haber ve kara propaganda üretiliyor.

ABD'DEN YPG'Lİ TERÖRİSTE TAZİYE SKANDALI

Vahim bir adım. CENTCOM eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayınlıyorsa vahim bir durumdur. Kınanması gerekir. NATO'daki müttefikimiz Türkiye'yi tehdit eden terör örgütü için taziye mesajı yayınlıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kuzey Irak'taki saldırı planlı bir provokasyondur tipik bir PKK saldırısıdır
OYNAT 02:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kuzey Irak'taki saldırı planlı bir provokasyondur tipik bir PKK saldırısıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Irak'ın Duhok kentinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin konuşan Çelik, 'Kuzey Irak'taki saldırı planlı bir provokasyondur. Tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır. Irak halkıyla ortak düşmanımız PKK olmak üzere terör örgütleridir. PKK bölgedekiler için ortak bir tehdittir.' ifadelerini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Hizmet gaspı siyasetine geçtiler
OYNAT 01:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Hizmet gaspı siyasetine geçtiler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, iktidarın icraatlarını kendine mal eden muhalefete ilişkin, 'Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı. Hizmet gaspı siyasetine geçtiler' ifadelerini kullandı.


ABD B planı arayışında

ABD B planı arayışında

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.
Bir ilde daha görüldü

Bir ilde daha görüldü

Trakya ve İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına zarar vermişti.
Yeğenini çöp eve muhkum etmişti: Küçük çocuğu alıkoyan teyze tutuklandı

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

Köylüler taşlarla örerek yaptı

Köylüler taşlarla örerek yaptı

Üç ay bozulmadan kalabiliyor.

52 hafta süren zorlu eğitim 'nefes' kesti.
Türkiye'de<br>gaz krizi beklenmiyor

Türkiye'de
gaz krizi beklenmiyor

Avrupa panik halinde: ​Bakan Yardımcısı net konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.