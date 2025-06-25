X hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alındığını ve genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yalçın'ın takip ve tedavisinin devam ettiğini de kaydeden Memişoğlu, "Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.