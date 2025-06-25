AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'da deniz kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yalçın'ın genel durumunun iyi olduğu; takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamada bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan Memişoğlu, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alındığını ve genel durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yalçın'ın takip ve tedavisinin devam ettiğini de kaydeden Memişoğlu, "Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb’imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.