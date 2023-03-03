AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün GİK üyeleriyle yaptığı toplantının ardından Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener'in bu açıklamalarının ardından akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altılı Masa için söyledikleri geldi. Erdoğan açıklamasında, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Oturdular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.