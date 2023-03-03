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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz

AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz. Hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana" dedi.

17:59 . 3/03/2023 Cuma
AA
Hayati Yazıcı

Hayati Yazıcı

AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi.

AK Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.





#Hayati Yazıcı
#Ak parti
#AKşener
14 dakika önce
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
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