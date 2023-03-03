Hayati Yazıcı
AK Parti'den İYİ Parti'nin 6'lı masayı dağıtmasına ilişkin yorum geldi.
AK Parti Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz" dedi.
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14 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
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