AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan '18 Mart' mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Kurtulmuş, mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun" ifadesini kullandı.
#18MartÇanakkaleZaferi’nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Ruhları şâd, makamları âlî olsun. pic.twitter.com/3SA9ZJqCTu
#18MartÇanakkaleZaferi’nin 106. yıl dönümünde, bizlere zalimler karşısında cesaretle dik durmayı, hür yaşamayı, bir ve beraber olmayı miras bırakan, vatanımızın hakiki sahipleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.