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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Netanyahu benzetmesi yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi. Yıldırım, "Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırımdan Akşenere tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında çirkin bir benzetmede bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.

Meral Akşener'in çirkin söylemlerine tepki üstüne tepki yağdı. O isimlerden biri de AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu.

Akşener'den çirkin söylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti
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Akşener'den çirkin söylem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti

"Hadsizlik, cahillik, siyasi ahlaksızlık..."

Yıldırım, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan."

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