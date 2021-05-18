AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Akşener'e tepki: En hafif tabirle hadsizlik cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında çirkin bir benzetmede bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti.
Meral Akşener'in çirkin söylemlerine tepki üstüne tepki yağdı. O isimlerden biri de AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu.
"Hadsizlik, cahillik, siyasi ahlaksızlık..."
Yıldırım, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan."
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır.
Üslûb-u beyan, ayniyle insan!
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır.