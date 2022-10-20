Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan PKK ne zaman zordayız dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili "PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor." ifadelerini kullandı. Türk Tabipler Birliğinin daha önce bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları olduğunu belirten Turan, "Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman zordayız dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
​AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TSK'nın sözde kimyasal silah kullandığı iddialarına değinerek, "PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor." dedi.

"TTB'NİN BU YAKLAŞIMLARI İLK DEĞİL"

"Mevzu ne kimyasal silah ne benzer iddialar. Bakınız, bu tarz söylemin söyleyene faydası olmadığı gibi ülkemize de faydası yok." ifadesini kullanan Turan, "Tabipler Birliğinin daha önce Ermeni soykırımı iddiasıyla Ermenistan'a mektup yazması, Öcalan'la ilgili Bakanlığa başvurup görüşme istemesi 'Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm' başlıklı bölücü bildiriye imza atması, Afrin Operasyonu'yla ilgili muazzam bir dezenformasyonda bulunması, Turkovac gibi bir gururumuzu adeta solüsyon diye iddia edip uluslararası alanda Türkiye'yi zayıflatmaya çalışması gibi birçok bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları oldu, ilk defa değil. Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
OYNAT 03:53
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasıyla ilgili 'PKK ne zaman 'yandım, bitiyoruz, zordayız' dese, mutlaka bir el uzatılıyor, mutlaka bir gündem değiştirilerek PKK'nın ekmeğine adeta yağ sürülüyor.' ifadelerini kullandı. Türk Tabipler Birliğinin daha önce bu vatanın birliğiyle, beraberliğiyle, toprağıyla bağdaşmayan yaklaşımları olduğunu belirten Turan, 'Milletin sinir uçlarıyla oynamayın, kendinize gelin. Gün gelir silahlı kuvvetlerimizin ülkemizi korumasına sizin de ihtiyacınız olur.' dedi.

RTÜK'e üye seçimine de değinen Turan, "RTÜK seçimi ilk defa yapılmıyor veya benzer kurumların seçimi ilk defa yapılmıyor. Bu seçimler çerçevesinde, takviminde gerekli adım neyse usule, kanuna, mevzuata uygun atılacaktır. İddia edildiği gibi vekil transferi vesaire bizim işimiz değil. RTÜK seçimini Mehmet Ali Çelebi'ye bağlarsanız, en hafif tabiriyle saçmalamış olursunuz." açıklamasında bulundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı
GÜNDEM
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ihanet dolu sözler: PKK kanalında TSK'ya iftira attı

Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
OYNAT 01:02
Tabipler Birliği Başkanı Fincancı PKK kanalında Türk ordusuna iftira attı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK kanalında, Türk ordusunu teröristlere karşı kimyasal silah kullanmakla suçladı.

Ağır kayıplar veren PKK'nın kimyasal silah yalanını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Meclis gündemine sunacağını açıkladı.
Kilosu 100 bin lira

Kilosu 100 bin lira

Dünyanın en pahalı baharatı.
ABDde savaş uçağı düştü

ABD'de savaş uçağı düştü

F-35 ​piste inerken yere çakıldı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu kayıp sekiz saatte görüşmeler yaptı

Erdoğan ile Aliyev basın toplantısı düzenledi.

​Pınar Gültekin davasında yeni gelişme.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev tarafından Cebrayıl'da resmi törenle karşılanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir'' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Değerli kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye son yıllarda büyük ve başarılı yol kat etmiştir. Dünya çapında güç merkezinde dönüşmüştür. Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önündedir. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.
DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı
Gündem

DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 104 ülkeden 1,799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geçtiğimiz yıl 801-1000 bandından büyük bir yükselişle ulaştığı 501-600 bandındaki yerini korudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.