AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Vergi yapılandırmasına 18 taksit imkanı getirilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine devam edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

Vergi yapılandırma paketine ilişkin maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacaklarını dile getiren Muş, "Komisyon bunu uygun görür, kanun teklifine ekleyip komisyondan geçirirse, vergi yapılandırmasıyla ilgili önerimiz, teklife girmiş olacak" dedi.

Oldukça geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırladıklarını bildiren Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçların, vergi yapılandırma paketinde olacağını belirtti.

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Muş, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamında olduğunu açıkladı.

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının da vergi yapılandırması kapsamında olduğunu söyleyen Muş, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacakların da pakette yer aldığını belirtti.

"Maksimum 18 taksit yapılabiliyor"

Vergi yapılandırması kapsamında, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı bulunduğunu dile getiren Muş, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının. Dolayısıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılıyor. Onun oranı çok daha düşük. Önümüze getiriliyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak" bilgisini verdi.

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Gümrük vergisi, faizleri, gecikme zamları ve gümrük idari para cezalarının da yapılandırma kapsamında olacağını anlatan Muş, buna kanunun çıktığı tarihten yıl sonuna kadar müracaat etme şartı getirdiklerini kaydetti.

Burada da maksimum 18 taksit olacağını dile getiren Muş, 2 ayda bir ödeneceği için 36 aya kadar bir taksitlendirmenin söz konusu olduğunu, ilk taksit ödeme tarihinin 2021 yılının Ocak ayı olacağını söyledi.

"SGK primleri idari para ve gecikme cezaları da kapsamda"

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamlarını da yapılandırma kapsamına aldıklarını dile getiren Muş, yıl sonuna kadar müracaat şartı aradıklarını, 18 eşit taksit olduğunu, ilk taksidin Şubat 2021'den itibaren ödenmesini öngördüklerini belirtti.

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İl özel idarelerine olan borçların da kapsama alındığını aktaran Muş, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

YÜKOK'lara taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair katkı paylarının da yapılandırma kapsamına alındığını belirten Muş, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin yapılandırma kapsamında olduğunu dile getirdi.

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"OSB'lerin kredi borçları da yapılandırma kapsamında"

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacaklarının yapılandırılacağını bildiren Muş, organize sanayi bölgelerinin kredi borçlarının da yapılandırılacağını duyurdu.

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İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakların da yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları yine yapılandırma kapsamında. Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları ile Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları yapılandırma kapsamının içerisinde olacaktır. Teklifimiz bunları kapsıyor. Komisyon uygun görürse bunlar teklife dahil edilecektir. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız" diye konuştu.

"Vergi affı değil vergi barışı"

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Muş, "Vergi affı da pakette yer alıyor mu?" sorusu üzerine, "Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var" dedi.

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Vergi yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, "Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz." bilgisini verdi.

"İl başkanı kayyum atamalarına tepki gösterip HDP'ye destek çıkan biriydi"

İYİ Parti'de yaşanan "FETÖ'cü tartışmaları" hatırlatılan ve değerlendirmesi sorulan Muş, şöyle konuştu:

"Bu, bizimle alakalı bir mesele değil. İYİ Parti'nin kendi meselesi. Burada iddia sahibi İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, parti kurucularından Ümit Özdağ. Bu iddianın muhatabı, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı; daha önce de bu kayyum atamalarına itiraz eden, şimdi de FETÖ iltisakı ile ilgili Ümit Özdağ tarafından hakkında iddiada bulunulan bir kişi. Bu, parti içindeki, kendi içlerindeki bir tartışma. Bunun şu an savcılıkla alakalı bir ayağı olduğunu biz de takip ettik."

Savcılığa bir suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Muş, "Savcılık, bunun detaylarını araştıracaktır. Bir operasyondan bahsediliyor. Farklı farklı yerlerde bu anlamda bize bazı atıflar yapılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmemiz mümkün değil. Bir operasyon varsa, o zaman operasyonu yapan genel başkan yardımcıları, muhatabı il başkanları. Bizi bu tartışmaların içerisine çekmelerine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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"İYİ Parti bir kimlik bunalımı yaşıyor"

İYİ Parti'nin bir kimlik bunalımı yaşadığını kaydeden Muş, "HDP ile iş birliği yapmak isteyenler ile buna karşı çıkmak isteyenlerin bir mücadelesi bu. Bu il başkanı da bu kayyum atamalarına tepki gösterip HDP'ye aslında destek çıkan bir isimdi. Bu iki grubun arasında bir mücadele olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir operasyondan bahsedildiğini dile getiren Muş, "Bir operasyon arıyorlarsa kendi genel başkan yardımcılarına, bu iddianın sahiplerine bakabilirler. Dışarıda aramaya lüzum yok. Kendi içlerinde bu operasyonları yapanları bulabilirler. Bu iddiayı çok fazla dile getireceklerse, bu operasyonu yapanları da açıklamak zorundadırlar." dedi.

"Bunlar zaten yasak yapılar, hukuki değiller, kaçak yapılar"

Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinden çıkarılacağına ilişkin iddianın hatırlatılması üzerine Muş, "Bu hobi bahçeleri, birinci sınıf tarım arazileri üzerine yapılan, ruhsatı, imarı, planı olmayan, tamamen kaçak yapılar. Zaten bunlarla alakalı ilgili yerel idarelerin işlem yapması gerekiyor. Bunlara cezalar kesiliyor. Bunlarla alakalı mevzuatımızdaki hükümler şu an belediyeler tarafından uygulanması gereken meselelerdir." dedi.

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Bir emlakçı ya da organizatörün 100 dönüm bir tarım arazisini 500 metrekare alanlara bölerek, buralara üyeler yaptığını anlatan Muş, mevcut mevzuatın hülle yoluyla, etrafından dolanarak, birinci sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açıldığının altını çizdi.

Hobi bahçelerini alan vatandaşların, bunun tapusu, imarı, izni olmadığını, hukuk dışı olduğunu bildiğini aktaran Muş, "Yerel yönetimlerin işlem yaptıkları, ceza kestikleri var. Valiliklerin işlem yaptıkları var. Sanki bunlar hukukiymiş de yeni bir düzenleme getiriyormuşuz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Bunlar zaten yasak yapılar, hukuki değiller, kaçak yapılardır." ifadelerini kullandı.

"Arz tarafını yapanlarla ilgili de çalışmamız var"

Bunu yapanlarla alakalı da bir çalışmalarının olduğunu bildiren Muş, "Sadece bunu alan değil, bu işin bir de arz tarafı var, bu işin arz tarafını yapanlarla alakalı da çalışmamız yürüyor. Onunla alakalı da bazı yaptırımlar getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

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Bunun üzerinde çalıştıklarını bildiren Muş, "Eğer yetiştirebilirsek talep tarafı değil, arz tarafını sağlayanlarla alakalı da yaptırımlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Tarım arazilerine sahip çıkılmaması halinde gelecek nesillerin hakkına girilmiş olacağını kaydeden Muş, belediyenin planladığı alanlarda, ruhsatlı alanlarda hobi bahçesi yapılmasında bir engel olmadığını belirtti.

Tarım arazilerinin imara açık olmadığından dolayı ucuz olduğu için buraya girildiğini bildiren Muş, "Buradan birileri 'Para kazanacağım.' diye tarım arazilerini bu tip yapılaşmaya açmalarına asla müsaade edemeyiz. Toplumun bu anlamda büyük bir tepkisi söz konusu. Hepimizin bu noktada hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tarım arazileri ülkenin geleceğidir. Bunları korumamız gerekiyor." şeklinde konuştu.