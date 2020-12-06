Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir
POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı 'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını’na konuk oldu. Kadın hakları gününe özel açıklamalar yapan Zengin, “Eğer Türkiye’de seçme ve seçilme hakkının gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bunun da öncüsü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kadın meselesi bizim için bir hikâyedir. AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel gerçekleştirdiği canlı yayınının konuğu AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin oldu. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında kadına yönelik birçok konu konuşuldu. Kadınların toplumsal hadiselere nizam getirdiğini söyleyen Dr. Yazıcı, “Kadınların toplumsal hadiselere siyasette olduğu gibi bir nizam, intizam getirdiklerini düşünüyorum. Özellikle de bir ivme ve denge getirdiğine inanıyorum” dedi.

  • Av. Özlem Zengin ise AK Parti’nin kadın meselesini yaşayan bir parti olduğunu ifade ederek, “2013 yılında ilk defa 5 kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdi. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

Taciz CHP’deyse sorun değil!
GÜNDEM
Taciz CHP’deyse sorun değil!

“SIRTINA BİR HEYBE KOYMANI İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olduğu yıllarda kendisine yaptığı bir konuşmayı anlatan Av. Zengin, “Kadın kolları başkanlığına gelene kadar uzun bir yoldan geçtik. 2012 yılında ben kadın kolları başkanı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Kadın kolları başkanı olacağım gün bana yaptığı bir konuşma vardı. Bence mükemmel bir konuşmaydı. Bana, “Özlem Hanım, bir defa sırtına bir heybe koymanı istiyorum. Sağdan soldan duyduğun lafları bu heybeye atacaksın ve onlara hiç takılmayacaksın. Ben senden şunu istiyorum. Bolca ekranlara çık. Görünür olmanı istiyorum” demişti. Görünür olmaktan benim şahsımı kastetmiyordu. Kadınların görünür olmasını kastediyordu. Dedi ki, “Sen kendin organize edebiliyorsan kendin organize et, eğer bize ihtiyacın var ise biz yardımcı olalım. Sen çık anlat, ekranlarda gazetelerde anlat. Biz kadın kolları olarak ne yapıyoruz ne yapmak istiyoruz? Kadınların hayatında neyi değiştirmeye çalışıyoruz” Bu bence çok önemli bir şeydi” dedi.

Bu adama dersini verin
GÜNDEM
Bu adama dersini verin

“KADINLAR TOPLUMSAL HADİSELERE NİZAM GETİRİYOR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da kadınların toplumsal hadiselere nizam getirdiğini belirterek, “19 yıllık siyaset hayatımda şunu gördüm, kadınların olduğu toplantılarda, olaylarda, programlarda daha bir nizam, intizam, seviye ve daha güzel bir davranış modelleri görüyoruz. Kadının olmadığı toplantılarda, olmadığı organizasyonlarda bir laçkalık, kadınların toplumsal hadiselere siyasette olduğu gibi bir nizam, intizam getirdiklerini düşünüyorum. Özellikle de bir ivme ve denge getirdiğine inanıyorum” diye konuştu.

4. kural artık aşı
KORONAVİRÜS
4. kural artık aşı

“AŞI OLACAĞIM”

Geliştirilen aşılar hakkında da açıklamalar yapan Yazıcı, “Ben bir hekim olarak aşının cinsine bakmıyorum. Antikor oluşturan her aşı diyorum. Dolayısıyla Çin aşısıymış falanmış diye bakılmaması taraftarıyım. Bu öldürülmüş bir virüs. Dolayısıyla İnşallah olur. Ben hastalığı geçirmiş ve antikor sağlamış birisi olarak, antikorlarımı yitirirsem kesinlik 6’ncı 7’nci aydan sonra yitirirsem o zaman kesinlikle aşı olacağımı ifade edebilirim” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar? Aşı için para ödenecek mi?
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar? Aşı için para ödenecek mi?
Abone Ol Google News
Sıfırlanan nüfus

Sıfırlanan nüfus

Türkiye'de neden bu kadar çok göçmen var?
Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
Vinci Kabeye çevirdi

Vinci Kabe'ye çevirdi

​Gökyüzünde namaz kıldı, görenler şaşkına döndü.

Kaza yapan kuryeden<br>şaşırtan tepki

Kaza yapan kuryeden
şaşırtan tepki

İsmi yanlış söylenince 'Benim adım Ömer değil' diyerek ağladı.
8 Aralık'ta başlıyor

8 Aralık'ta başlıyor

​Bakan Selçuk nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih verdi.

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

Yeni tip koronavirüsler yayılabilir

​Vuhanlı uzmandan dünyayı korkutan açıklama.

İran cezaevindeki<br>Türklerin tedavisini engelliyor

İran cezaevindeki
Türklerin tedavisini engelliyor

Azerbaycan'a destek veren aktivistler cezaevinde koronavirüse yakalandı.
Satan arttı,<br>alan azaldı

Satan arttı,
alan azaldı

Nisan ayından sonra en düşük satışlar gerçekleşiyor.
'İnanmıyorum,<br>deli midir nedir?'

'İnanmıyorum,
deli midir nedir?'

​Evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor.
Her maçını izliyorlar

Her maçını izliyorlar

​Kimse adını bilmiyordu, transferin gözdesi oldu.
Ticaret 3-4<br>kat artacak

Ticaret 3-4
kat artacak

Nahçıvan Koridoru müjdesi.
Rus kanalı Büyükelçiden yardım istedi

Rus kanalı Büyükelçiden yardım istedi

​İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı.
Ağrı'da<br>yürek yakan olay

Ağrı'da
yürek yakan olay

​Yangında ölen baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.