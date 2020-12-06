AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden, Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel gerçekleştirdiği canlı yayınının konuğu AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin oldu. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında kadına yönelik birçok konu konuşuldu. Kadınların toplumsal hadiselere nizam getirdiğini söyleyen Dr. Yazıcı, “Kadınların toplumsal hadiselere siyasette olduğu gibi bir nizam, intizam getirdiklerini düşünüyorum. Özellikle de bir ivme ve denge getirdiğine inanıyorum” dedi.

Av. Özlem Zengin ise AK Parti’nin kadın meselesini yaşayan bir parti olduğunu ifade ederek, “2013 yılında ilk defa 5 kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdi. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Eğer Türkiye’de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti’dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Taciz CHP’deyse sorun değil!

“SIRTINA BİR HEYBE KOYMANI İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olduğu yıllarda kendisine yaptığı bir konuşmayı anlatan Av. Zengin, “Kadın kolları başkanlığına gelene kadar uzun bir yoldan geçtik. 2012 yılında ben kadın kolları başkanı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Kadın kolları başkanı olacağım gün bana yaptığı bir konuşma vardı. Bence mükemmel bir konuşmaydı. Bana, “Özlem Hanım, bir defa sırtına bir heybe koymanı istiyorum. Sağdan soldan duyduğun lafları bu heybeye atacaksın ve onlara hiç takılmayacaksın. Ben senden şunu istiyorum. Bolca ekranlara çık. Görünür olmanı istiyorum” demişti. Görünür olmaktan benim şahsımı kastetmiyordu. Kadınların görünür olmasını kastediyordu. Dedi ki, “Sen kendin organize edebiliyorsan kendin organize et, eğer bize ihtiyacın var ise biz yardımcı olalım. Sen çık anlat, ekranlarda gazetelerde anlat. Biz kadın kolları olarak ne yapıyoruz ne yapmak istiyoruz? Kadınların hayatında neyi değiştirmeye çalışıyoruz” Bu bence çok önemli bir şeydi” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Bu adama dersini verin

“KADINLAR TOPLUMSAL HADİSELERE NİZAM GETİRİYOR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da kadınların toplumsal hadiselere nizam getirdiğini belirterek, “19 yıllık siyaset hayatımda şunu gördüm, kadınların olduğu toplantılarda, olaylarda, programlarda daha bir nizam, intizam, seviye ve daha güzel bir davranış modelleri görüyoruz. Kadının olmadığı toplantılarda, olmadığı organizasyonlarda bir laçkalık, kadınların toplumsal hadiselere siyasette olduğu gibi bir nizam, intizam getirdiklerini düşünüyorum. Özellikle de bir ivme ve denge getirdiğine inanıyorum” diye konuştu.

KORONAVİRÜS 4. kural artık aşı

“AŞI OLACAĞIM”

Geliştirilen aşılar hakkında da açıklamalar yapan Yazıcı, “Ben bir hekim olarak aşının cinsine bakmıyorum. Antikor oluşturan her aşı diyorum. Dolayısıyla Çin aşısıymış falanmış diye bakılmaması taraftarıyım. Bu öldürülmüş bir virüs. Dolayısıyla İnşallah olur. Ben hastalığı geçirmiş ve antikor sağlamış birisi olarak, antikorlarımı yitirirsem kesinlik 6’ncı 7’nci aydan sonra yitirirsem o zaman kesinlikle aşı olacağımı ifade edebilirim” ifadelerini kullandı.

REKLAM