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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: HDP'ye Kandil'i terk edin demekten boğazımız patladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı değerlendirdi. HDP'nin tüm uyarılara rağmen PKK ile ilişkisini kesmediğini ifade eden Turan, "6 milyon aziz, mübarek insan size Kandil'in aparatı olun diye oy vermedi. Demokrasi içerisinde kalın, ülkeyi büyütün, dertleri ifade edin diye oy verdi. Boğazımız patladı. 'PKK'yı kınayın' dedik, 'Kandil'i terk edin' dedik" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı.

Şahin’in hazırladığı iddianamede HDP’nin, PKK ile birlikte hareket ettiği belirtilerek, “Parti üyelerinin, beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır” denildi.

Söz konusu gelişmeyi değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, açılan davada sözün kendilerinde değil yargıda olduğunu söyledi.

Yargı ne derse başlarının tacı olduğunu ifade eden Turan, "Ancak bugün gazetelere baktığımızda vay demokratik bir ülke de dava mı açılır dendiğini, bazı siyasi partilerin bunu en büyük gündem yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

"Boğazımız patladı, Kandil'i terk edin dedik"

"Ben de söylüyorum, demokratik bir ülkede terör illeti mi olur?" ifadelerini kullanan Turan, şöyle devam etti:

  • "Bizim yıllardan beri bağırmaktan Mecliste boğazımız patladı. PKK'yı kınayın dedik, Kandil'i terk edin dedik. 6 milyon aziz mübarek insan size Kandil'in aparatı olun diye oy vermedi. Demokrasi içerisinde kalın, ülkeyi büyütün, dertleri ifade edin diye oy verdi. 'Neden siz milletin iradesini başka başka örgütlere saçıyorsunuz, veriyorsunuz' diye hep eleştirmedik mi? Şimdiye kadar hiçbir 18 Mart'a katıldı mı? Şimdiye kadar hiçbir şehit cenazesine katıldı mı? Bu arkadaşlarımız, şimdiye kadar Mecliste Amerika'ya, İsrail'e karşı, Azerbaycan'ın, Libya'nın yanında değişik zamanlarda ortak bildiriler oldu, her parti attı o imzayı ama o parti atmadı. Nasıl Türkiye partisi bu?"

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