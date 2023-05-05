AK Parti hizmetlerini bu videoyla sıraladı: 80 yılda yapılamayanı 21 senede ülkemize kazandırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili adayı olduğu Mersin'e büyük katkı sağlayacak Çukurova Havalimanı'nın haziran ayında açılacağını vurgulayan Nebati, "Bölgede 10 milyar dolara varan bir ihracat kapasitesi olacak." dedi. Deprem bölgesinde verilen desteklere de değinen Nebati, "Türkiye deprem sabahına 110 milyar dolarlık kayıpla uyandı. TOKİ'nin yapacağı konutların maliyeti 2 trilyon lira, 1 yıl içinde yapılacak konutların maliyeti 1 trilyon lira bunu da biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Nebati, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, "Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak." diye konuştu.