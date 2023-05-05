AK Parti hizmetlerini bu videoyla sıraladı: 80 yılda yapılamayanı 21 senede ülkemize kazandırdık

AK Parti, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık." ifadeleriyle video paylaştı.
AK Parti,14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde, terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılan yerli ve milli İnsansız Hava Araçları'na (İHA) ilişkin video hazırlayan AK Parti, yeni bir çalışmaya imza attı.
Hazırlanan son videoda ise AK Parti'nin 21 yıllık iktidar süresi boyunca hayata geçirdiği projelerden bir kısmına yer verildi.
Dev projelerin yer aldığı video, AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıldı.
Paylaşımda, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." ifadeleri kullanıldı.