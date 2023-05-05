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AK Parti hizmetlerini bu videoyla sıraladı: 80 yılda yapılamayanı 21 senede ülkemize kazandırdık

AK Parti, 21 yıllık iktidar süresi boyunca hayata geçirilen hizmetleri bir videoya sığdırdı. AK Parti'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, "80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık." ifadeleri yer aldı.

00:15 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık." ifadeleriyle video paylaştı.

AK Parti, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık." ifadeleriyle video paylaştı.

AK Parti,14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde, terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılan yerli ve milli İnsansız Hava Araçları'na (İHA) ilişkin video hazırlayan AK Parti, yeni bir çalışmaya imza attı.

Hazırlanan son videoda ise AK Parti'nin 21 yıllık iktidar süresi boyunca hayata geçirdiği projelerden bir kısmına yer verildi.

Dev projelerin yer aldığı video, AK Parti'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıldı.

Paylaşımda, "Son 21 yılda neyi başardıysak el birliği, gönül birliği içinde başardık. 80 yılda yapılamayan eseri 21 senede bu ülkeye beraberce kazandırdık. Duyanlara duymayanlara… Türkiye Yüzyılı için doğru zaman, doğru adam." ifadeleri kullanıldı.




Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tvnet'te rakamlarla anlattı: Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tvnet'te rakamlarla anlattı: Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili adayı olduğu Mersin'e büyük katkı sağlayacak Çukurova Havalimanı'nın haziran ayında açılacağını vurgulayan Nebati, "Bölgede 10 milyar dolara varan bir ihracat kapasitesi olacak." dedi. Deprem bölgesinde verilen desteklere de değinen Nebati, "Türkiye deprem sabahına 110 milyar dolarlık kayıpla uyandı. TOKİ'nin yapacağı konutların maliyeti 2 trilyon lira, 1 yıl içinde yapılacak konutların maliyeti 1 trilyon lira bunu da biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Nebati, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, "Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak." diye konuştu.

#AK Parti
#Seçim
#14 Mayıs
#Hizmet
#Dev Projeler
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