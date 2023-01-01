Mansur Yavaş - Hakan Han Özcan
CHP’li ABB iştiraki Halk Ekmek Fabrikası’nda sular durulmuyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Halk Ekmek Fabrikası’nda yaşana rüşvet olayı gün yüzüne çıkarılırken, Özcan şimdi de katıldığı bir canlı yayında Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerde halk sağlığını etkileyecek bir bakteri olduğunu ortaya çıkardı.
“ANKARALI VATANDAŞLARIN YEDİĞİ EKMEĞİ ZEHİR ETTİLER”
“MANSUR YAVAŞ VE HALK EKMEK MÜDÜRÜ BU EKMEĞİ ÇOCUĞUNA YEDİRİR Mİ”
Özcan şöyle devam etti;