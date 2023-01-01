“Vatandaşlarımızın büyük şikâyetleri var. İlgili kurumlara da iletilmiş bu şikâyetler. Bize de bu bilgi Yavaş’ın ailem dediği bir personelden geldi. Kendi imkânları ile bu ekmeğin incelenmesi için bağımsız bir kuruluşa gönderdi. Ben buradan Sağlık Bakanlığımıza ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza bu durumun denetlenmesi için çağrıda bulunuyorum. Halk sağlığı söz konusu. Bu siyaset üstü bir konu. Çoluk çocuk yiyor bu ekmeği. Dağıtılan ekmekler bakterili olduğu bilindiği halde toplatılmamış. Ne hikmetse hala üretime devam ediyorlar. Asıl yetkili olan Yavaş il il gezmeyi bırakıp Halk Ekmeği denetlesin. ‘Ailem’ dediği personel ile bir iletişim kursun. Ne olduğunu öğrensin. Orada şu anda günde üç vardiya hala ekmek üretiliyor. Hastalıklı personeller hijyen kurallarına uyulmadan çalıştırılıyor. Bu hastalık üretim safhasından başlayıp devam ediyor. Bu bakteriyi anlamak için uzman olmaya da gerek yok. Ekmek kokusuyla görüntüsü ile kendisini belli ediyor. Biz hiçbir zaman boş iddiada bulunmayız. İddiamızın sonuna kadar arkasındayız. İspatlamazsak ben istifa ederim. Ama gerçek ortaya çıktığı zaman Yavaş istifa etsin”