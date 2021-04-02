AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İBB ajans belediyeciliği yapıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gelecek vizyonunun başarıya ulaşması noktasında sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine dikkat çeken Kabaktepe, “İstanbul’un en büyük paydaşlarından biri, sivil toplum kuruluşlarıdır. Hemşeri derneklerinden, bir takım meslek örgütlerine, bazı spesifik sektörel ve konu derneklerine, STK’larına kadar; vakfı, derneği, platformu, federasyonu-konfederasyonu, İstanbul’un yaklaşık yüzde 75’i bir şekilde bunlarla irtibatlı. Genç nüfusun dinamizmini, genç nüfusun geleceğe hazırlanmasını, toplumumuzun eğitim, bilim, sanat, ekonomi alanındaki dönüşümlerinin sağlanmasını, sosyolojiyi yönetmek dediğimiz, yani bu hedefe uygun bir toplumsal yapının, bir toplumsal sosyolojinin, böyle bir inancın, böyle bir bakış açısının ortaya çıkması, bizim sivil toplum kuruluşlarıyla kurabileceğimiz ilişkiye bağlı. 2071 hedefine, ülkemizin tüm paydaşlarının katılımıyla emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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"İstanbul’da hizmet kalitesi düşüyor"

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi elinde İstanbul’da hizmet kalitesinin her geçen gün azaldığını belirten Kabaktepe, "İstanbul’da, şehrin yönetimi açısından, İstanbul vizyonuna layık, İstanbul halkının alıştığı hizmet kalitesini götürebilecek ve sürdürebilecek ve İstanbul’u bu derinliğiyle ve bu renkliliğiyle kuşatacak bir yerel yönetim anlayışının olmadığını görüyorum. Bunu da sorun olarak görmemin nedeni, şu an AK Parti belediyeciliğinin 20 yılda yaptığı hizmetlerin devamı, bir takım lokal sorunların ortaya çıkmamasının temel nedeni. Ama 2 yıldır bu söylediğim hizmeti devam ettiremeyen CHP anlayışı yüzünden, yakında eğitimden, sağlıktan, bir takım ulaşım yatırımlarından, metrodan, çevre düzenlemelerinden İstanbul’un estetik güzelliğinden, İstanbul’un değerlerine ve eserlerine sahip çıkmaya kadar bazı sorunları yaşamaya başlayacağız." dedi.

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İstanbul'un hizmet belediyeciliğinde devrim yapmış bir kentten, ajans belediyeciliğine kaydığını ifade eden Kabaktepe, "Bir mevzuyu çözmek için belki onu işinizin öznesi kılmanız lazım. CHP, belediyeciliği, halka hizmeti ve kente hizmeti, belki özne kılamıyor, belki de parti kültürleri yetersiz, ya da işleri nasıl yapacaklarına dair birtakım eksiklikleri var, belki de başka nedenler var. Ama neticede neden yapamadıklarını bulmak, birinci derecede onların temel sorunu. Ama nasıl yapabileceklerini merak ederlerse, biz o konuda yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz yüzde 60 artı 1"

AK Parti’ye en az bir kere oy vermiş seçmenimizin yüzdelik ortalaması yaklaşık yüzde 70’ diyen Kabaktepe, "Dolayısıyla diyoruz ki, AK Parti’nin oy potansiyeli yüzde 70. Bir kere böyle bakıyoruz. Oy veren, daha önce vermiş ama şimdi vermeyen ve hiç vermeyen. Ortadaki rakam bu aslında. Biz 2023 seçiminde bunun yüzde 60’ını hedef olarak belirledik. Yani İstanbul’da yüzde 60 artı 1 oy alacağız 2023 seçiminde. Yani AK Parti’ye en az 1 kere oy vermiş yüzde 70’in, yüzde 60’ını. Dün bize oy veren arkadaşımız, bugün niçin bize oy vermesin? Bu soruyu sorarken hem bunu yapabileceğimizi hem bunun realize olabileceğini hem de buna dönük atmamız gereken adımları tespit edip, gerekli eylemleri planlamamız gerektiğini ve bunları yapacağımızı söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

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