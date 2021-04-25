AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li İBB yönetimine tepki: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV canlı yayınına konuk oldu.
Burada, CHP'li İBB yönetiminin geride kalan iki senede yürüttüğü faaliyetleri değerlendiren Kabaktepe, "İBB 2 yılda 139 milyar lira bütçe kullandı. İBB bugüne kadar İstanbul için ne üretti?" diye sordu.
Yakın dönemde AK Parti tarafından yönetilen 4 farklı ilçe belediyesini ziyaret ettiğini ifade eden Kabaktepe, "4 tane AK Partili ilçe belediyemizin toplam bütçesi 4 milyar TL bu belediyelerimiz 187 eser yapmışlar. Bunlar musluk takma hizmetleri değil." ifadelerini kullandı.
İstanbul'un "şampiyonluk" kazandığını ifade eden Kabaktepe, "İBB'yi 27 yıl sonra borç alamayacak hale getirdiler. Geleceğimizi ipotek altına atmayın." dedi.
İBB yönetimi guguk kuşu siyaseti yapıyor
Ekrem İmamoğlu yönetimine tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Musluk takma, temel atmama törenlerinden başka ne ürettiniz? Ben bu siyaseti guguk kuşu siyaseti olarak tanımlıyorum. Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP’li İBB’de son 2 yıldır ‘guguk kuşu siyaseti’ hâkim." şeklinde konuştu.