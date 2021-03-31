AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye yakın hesapların 'ziyaret' anketine tepki: Bu hale düştüyseniz vay halinize

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Söz konusu ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından da teşekkür edildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından İBB'ye yakın hesaplar, söz konusu ziyaretin ardından siyasi kazanç sağlamak maksadıyla "Ziyaretin kazananı sizce kim oldu?" diye sordu.

"Ziyaret paylaşımından kazanç sağlama gayreti... Vay halinize!"

Kabaktepe söz konusu ankete, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Bu durumun bir "dram" olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize! Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık." ifadelerini kullandı. Kabaktepe paylaşımında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hesabı tarafından paylaşılan tweetin de görselini koydu.

Bakın bu dramdır👇



Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize!



Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık. https://t.co/P9r4xhjy6d pic.twitter.com/fyZ5NVV3A0 — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) March 30, 2021

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