Gündem AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İBBye yakın hesapların ziyaret anketine tepki Bu hale düştüyseniz vay halinize
POLİTİKA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye yakın hesapların 'ziyaret' anketine tepki: Bu hale düştüyseniz vay halinize

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin, İBB yönetimine yakın hesaplar tarafından siyasi kazanç sağlamak maksadıyla kullanılmasına tepki gösterdi. Kabaktepe, görüşme üzerinden anket yapılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bakın bu bir dramdır. Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İBBye yakın hesapların ziyaret anketine tepki: Bu hale düştüyseniz vay halinize
İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Osman Nuri Kabaktepe'yi makamında ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Söz konusu ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından da teşekkür edildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından İBB'ye yakın hesaplar, söz konusu ziyaretin ardından siyasi kazanç sağlamak maksadıyla "Ziyaretin kazananı sizce kim oldu?" diye sordu.

"Ziyaret paylaşımından kazanç sağlama gayreti... Vay halinize!"

Kabaktepe söz konusu ankete, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Bu durumun bir "dram" olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Bir ziyaret paylaşımından bile kazanç sağlama gayreti... Ajans bu hallere düştüyse vay halinize! Halbuki sizin sinekten yağ çıkarma anketinizden daha önce paylaşmışız. Nesini beğenmediniz anlamadık." ifadelerini kullandı. Kabaktepe paylaşımında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hesabı tarafından paylaşılan tweetin de görselini koydu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kaftancıoğlu'nun amacı ziyaret değil PR çalışması yapmak
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kaftancıoğlu'nun amacı ziyaret değil PR çalışması yapmak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm
Abone Ol Google News
Letonya kabusu sürüyor

Letonya kabusu sürüyor

​A Milli Takımımız, Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
TVNET yılın en iyisi seçildi

TVNET yılın en iyisi seçildi

Güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepeden İBBye yakın hesapların ziyaret anketine tepki: Bu hale düştüyseniz vay halinize

​İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi

​Vaka sayılarındaki yükseliş devam ediyor.

​Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi?

​Yaklaşık üç saat süren toplantıdan kritik açıklama.
Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.
100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Vali duyurdu: 10 günlük karantina uygulanacak.

​Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması.

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.